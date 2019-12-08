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  • У США приклеєний до стіни банан продали за 120 тис. доларів
08 грудня 2019, неділя, 11:46 6
Життя 2019-12-08T15:00:02+02:00
Українські Новини
У США приклеєний до стіни банан продали за 120 тис. доларів

У США приклеєний до стіни банан продали за 120 тис. доларів

Анна Рудык
аукціон, Мистецтво, Сучасне мистецтво
Приклеєний до стіни банан. Фото: sarahecascone/Instagram
Приклеєний до стіни банан. Фото: sarahecascone/Instagram

В Майамі (США) на міжнародному мистецькому ярмарку Art Basel була продана робота італійського художника Мауріціо Каттелана за 120 тис. доларів, що складається з банана, приклеєного до стіни скотчем. Про це повідомляє Newsweek.

Так, повідомляється, що художник працював над своїм твором близько року. У кожну подорож він брав з собою банан і вішав його в своєму готельному номері, щоб знайти натхнення.

Більш того, він зробив кілька моделей: спочатку з смоли, потім з бронзи і з пофарбованої бронзи і в результаті повернувся до первісної ідеї.

Однак значення свого твору Каттелан не роз'яснив. За словами господаря галереї, яка займається продажем концепту, банани є "символом світової торгівлі, подвійного сенсу, а також класичного гумору".

Наразі було продано два концепти Comedian: обидва пішли з молотка за 120 тис. доларів. Господар галереї розраховує, що третій вдасться продати за 150 тис. доларів.

Як повідомляли Українські Новини, перший комікс Marvel 1939 року продали дорожче, ніж за мільйон доларів.

Раніше в Німеччині на аукціоні продали циліндр Гітлера за 50 тис. євро.

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