Угорщина оштрафувала Facebook на $4 млн за "введення користувачів в оману"

Компанію Facebook оштрафували на 4 мільйони доларів за те, що вона нібито ввела в оману своїх користувачів в Угорщині. Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на АР.

Так, повідомляється, що Угорське агентство з питань конкуренції звинуватило Facebook у введенні в оману своїх користувачів в Угорщині, заявивши, що його послуги є безкоштовними.

На Facebook накладено штраф у розмірі 1,2 мільярда форинтів (4 млн доларів) - це найбільший в історії Угорщини штраф, пов'язаний з питанням захисту прав споживачів.

За даними агентства, Facebook розмістив на своїй домашній сторінці і в довідковому центрі такі слогани, як "Безкоштовно і кожен може приєднатися", стверджуючи, що його послуги є безкоштовними.

Правда полягає в тому, вважає угорське агентство, що в той час як користувачі не платять гроші, вони платили за користування соцмережами тим, що Facebook збирав й використовував їх дані, такі як споживчі уподобання, інтереси та звички.

Ця інформація дозволяла Facebook продавати рекламні можливості своїм клієнтам, причому реклама потрапляла до споживачів шляхом розміщення їх у публікаціях користувачів Facebook.

Угорське агентство заявило, що повідомлення про безкоштовне використання Facebook "відволікає увагу споживачів" від компенсації, яку вони забезпечують компанії, надаючи свої дані.

Агентство заявило, що розрахувало штраф на підставі не тільки доходів Facebook від реклами в Угорщині, але й того, що компанія внесла значні зміни в гасла про безкоштовні послуги.

Як повідомляли Українські Новини, користувачі Facebook зможуть отримувати гроші за проходження опитувань.

Також Facebook запускає власну систему електронних платежів.