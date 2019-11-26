Пользователи Facebook смогут получать деньги за прохождение опросов

Пользователи продуктов корпорации Facebook, от которого правозащитники требуют перестать следить за пользователями, смогут получать денежное вознаграждение за участие в опросах и исследованиях. Для этого компания запустила приложение Viewpoints, сообщается в блоге Facebook.

Так, сообщается, что принять участие в опросах в приложении Viewpoints смогут лишь пользователи, которым более 18 лет.

А при регистрации нужно указать адрес электронной почты, имя и фамилию, иногда приложение будет просить поделиться геолокацией.

Отмечается, что перед каждым опросом пользователь будет получать информацию о том, какие именно данные собирает приложение, как их в дальнейшем будут использовать и сколько баллов получит пользователь. А при достижении определенного количества баллов их можно будет вывести на счет в PayPal.

Прежде всего компания намерена использовать новое приложение для изучения и улучшения своих продуктов: Facebook, Instagram, WhatsApp, Portal и Oculus. В корпорации также заверили, что данные с нового сервиса не будут передавать третьим лицам.

Однако сервис пока доступен лишь для жителей США,, которые зарегистрированы в Facebook. В следующем году компания планирует запустить Viewpoints в других странах, а также предложить различные способы регистрации.

Фото: Facebook

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