Ночью в Киеве Audi влетело на встречке в Skoda: погиб один человек, еще четверо госпитализированы

Сегодня ночью, 8 декабря, в центре Киева произошла смертельная авария с участием Audi и Skoda на Владимирском спуске. Погиб один человек, еще четверо - получили травмы. Об этом сообщает Информатор.

Так, сообщается, что столкновение произошло около 01:30 на Владимирском спуске.

Как сообщает издание, Audi двигался по Владимирскому спуску в направлении Почтовой площади. Из-за превышения скорости автомобиль занесло на брусчатке и он боком вылетел на встречную полосу, прямо в лоб Skoda. Внутри транспортных средств находилось пять человек.

Отмечается, что по адресу срочно выехали несколько бригад скорой помощи, патрульная полиция и спасатели.

Однако пассажирку Audi не удалось спасти: девушку пытались откачать, но, по словам медиков, она получила травмы шеи, несовместимые с жизнью.

Смертельная авария на Владимирском спуске. Фото: Информатор

Еще четыре человека (по два из каждого авто) доставлены в больницу. По словам очевидцев ДТП, несколько из них в тяжелом состоянии. Причины трагической аварии будет устанавливать следствие.

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