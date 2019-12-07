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07 декабря 2019, суббота, 23:50 49
Спорт 2019-12-07T23:53:38+02:00
Українські Новини
Украинка выиграла чемпионат мира по муай-тай

Украинка выиграла чемпионат мира по муай-тай

Надежда Комендантова
муай-тай, Чемпионат мира, Чемпион Мира

Украинская спортсменка Елена Овчинникова стала чемпионкой мира муай-тай среди женщин по версии WBC.

Об этом сообщает PLAYPRO.media в Facebook.

Сообщается, что украинка победила французскую спортсменку, двукратную чемпионку мира по муай-тай Синди Сильвестр.

На старте поединка Овчинникова отправила Сильвестр в нокдаун и имела преимущество в последующих раундах.

Бой состоялся 7 декабря во Львове и продлился все 5 раундов, украинка победила решением судей.

Как сообщали Українські Новини, украинка завоевала золото и стала самой молодой чемпионкой мира в истории дзюдо.

Также украинские дзюдоисты Билодид и Зантарая выиграли "золото" на Европейских играх-2019.

Также Беленюк от "Слуги народа" вышел в финал чемпионата мира по греко-римской борьбе

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Елена Овчинникова (справа на фото) Фото: https://www.facebook.com/playpro.media.ua
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