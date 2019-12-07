Украинка выиграла чемпионат мира по муай-тай

Украинская спортсменка Елена Овчинникова стала чемпионкой мира муай-тай среди женщин по версии WBC. Об этом сообщает PLAYPRO.media в Facebook. Сообщается, что украинка победила французскую спортсменку, двукратную чемпионку мира по муай-тай Синди Сильвестр. На старте поединка Овчинникова отправила Сильвестр в нокдаун и имела преимущество в последующих раундах. Бой состоялся 7 декабря во Львове и продлился все 5 раундов, украинка победила решением судей. Как сообщали Українські Новини, украинка завоевала золото и стала самой молодой чемпионкой мира в истории дзюдо. Также украинские дзюдоисты Билодид и Зантарая выиграли "золото" на Европейских играх-2019. Также Беленюк от "Слуги народа" вышел в финал чемпионата мира по греко-римской борьбе