Украинка выиграла чемпионат мира по муай-тай

Украинская спортсменка Елена Овчинникова стала чемпионкой мира муай-тай среди женщин по версии WBC.

Об этом сообщает PLAYPRO.media в Facebook.

Сообщается, что украинка победила французскую спортсменку, двукратную чемпионку мира по муай-тай Синди Сильвестр.

На старте поединка Овчинникова отправила Сильвестр в нокдаун и имела преимущество в последующих раундах.

Бой состоялся 7 декабря во Львове и продлился все 5 раундов, украинка победила решением судей.

Как сообщали Українські Новини, украинка завоевала золото и стала самой молодой чемпионкой мира в истории дзюдо.

Также украинские дзюдоисты Билодид и Зантарая выиграли "золото" на Европейских играх-2019.

Также Беленюк от "Слуги народа" вышел в финал чемпионата мира по греко-римской борьбе