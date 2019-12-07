В США готовят санкции против "Северного потока-2", - Bloomberg

В то время, как Германия приняла законопроект о защите "Северного потока-2", санкции США, направленные на блокирование строительства российского газопровода "Северный поток-2", могут появиться в Законе о разрешении на государственную оборону (National Defense Authorization Act), который определяет финансирование американского оборонного сектора.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на два источника, которые ознакомились с текстом законопроекта, передает hromadske.

По данным издания, санкции будут направлены против судов, занимающихся прокладкой газопровода, а также руководителей компаний, которым эти суда принадлежат. Последним могут ограничить выдачу виз и заблокировать операции, связанные с американским имуществом или иными активами.

Источник в Сенате от Республиканской партии сообщил Bloomberg, что цель санкций — задержка ли полная остановка строительства «Северного потока-2».

Проект Закона о разрешении на государственную оборону этого года будет вносить сенатор-республиканец Тед Круз и сенатор от Демократической партии Джин Шахин. Предполагается, что Конгресс (американский парламент) проголосует за законопроект до 20 декабря, когда у американских конгрессменов начнется перерыв на рождественские и новогодние праздники.

Это уже не первый раз в СМИ появляется информация о возможном включении санкций против "Северного потока-2" в американский законопроет о национальной обороне. Так, в конце ноября об этом сообщило издание Defense News со ссылкой на главу комитета Сената США по иностранным делам Джима Риша. Издание Bild со ссылкой на собственные источники утверждало, что американские санкции против российского газопровода могут проголосовать до 25 декабря.

Как сообщали Українські Новини, "Северный поток-2" пойдет в обход территориальных вод Дании.

Также суд в Германии отклонил жалобу экологов на "Северный поток-2".