Сайт Зеленского атаковали хакеры, - Данилов

В Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) заявили, что хакеры постоянно атакуют банковскую систему, а недавно пытались взломать сайт президента Украины. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает "Радио Свобода". По словам секретаря СНБО, Украина за месяц была вынуждена иметь дело с одиннадцатью хакерскими атаками. "Постоянно атакуется наша банковская система, атакуются определенные ресурсы, которые есть в Офисе президента, недавно был атакован непосредственно сайт президента. Это было две недели назад. Короткий промежуток времени - в силу того, что очень быстро удалось сделать локализацию, то никто почти не заметил, что был такой сбой", - отметил Данилов. Напомним, сегодня, 7 декабря президент Украины Владимир Зеленский созвал закрытое заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. Также, по словам Данилова, Зеленский поедет в Париж "вооруженный информацией".