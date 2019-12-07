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07 декабря 2019, суббота, 22:14 454
Президент 2019-12-07T23:30:02+02:00
Українські Новини
Сайт Зеленского атаковали хакеры, - Данилов

Сайт Зеленского атаковали хакеры, - Данилов

Надежда Комендантова
Хакеры, Кибератака, Владимир Зеленский, сайт президента
Кибератака. Фото: pixabay
Кибератака. Фото: pixabay

В Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) заявили, что хакеры постоянно атакуют банковскую систему, а недавно пытались взломать сайт президента Украины.

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает "Радио Свобода".

По словам секретаря СНБО, Украина за месяц была вынуждена иметь дело с одиннадцатью хакерскими атаками.

"Постоянно атакуется наша банковская система, атакуются определенные ресурсы, которые есть в Офисе президента, недавно был атакован непосредственно сайт президента. Это было две недели назад. Короткий промежуток времени - в силу того, что очень быстро удалось сделать локализацию, то никто почти не заметил, что был такой сбой", - отметил Данилов.

Напомним, сегодня, 7 декабря президент Украины Владимир Зеленский созвал закрытое заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Также, по словам Данилова, Зеленский поедет в Париж "вооруженный информацией".

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