Сайт Зеленского атаковали хакеры, - Данилов

В Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) заявили, что хакеры постоянно атакуют банковскую систему, а недавно пытались взломать сайт президента Украины.

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает "Радио Свобода".

По словам секретаря СНБО, Украина за месяц была вынуждена иметь дело с одиннадцатью хакерскими атаками.

"Постоянно атакуется наша банковская система, атакуются определенные ресурсы, которые есть в Офисе президента, недавно был атакован непосредственно сайт президента. Это было две недели назад. Короткий промежуток времени - в силу того, что очень быстро удалось сделать локализацию, то никто почти не заметил, что был такой сбой", - отметил Данилов.

Напомним, сегодня, 7 декабря президент Украины Владимир Зеленский созвал закрытое заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Также, по словам Данилова, Зеленский поедет в Париж "вооруженный информацией".