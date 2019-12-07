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07 грудня 2019, субота, 22:14 9
Президент 2019-12-07T22:36:59+02:00
Українські Новини
Сайт Зеленського атакували хакери, - Данилов

Сайт Зеленського атакували хакери, - Данилов

Надежда Комендантова
хакерська атака, кібератака, сайт президента, Володимир Зеленський
Кібератака. Фото: pixabay
Кібератака. Фото: pixabay

У Раді національної безпеки і оборони (РНБО) заявили, що хакери постійно атакують банківську систему, а нещодавно намагалися зламати сайт президента України.

Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данилов, передає "Радіо Свобода".

За словами секретаря РНБО, Україна за місяць була змушена мати справу з одинадцятьма хакерськими атаками.

"Постійно атакується наша банківська система, атакуються певні ресурси, які є в Офісі президента, нещодавно був атакований безпосередньо сайт президента. Це було два тижні тому. Короткий проміжок часу - в силу того, що дуже швидко вдалося зробити локалізацію, то майже ніхто не помітив, що був такий збій", - зазначив Данилов.

Нагадаємо, сьогодні, 7 грудня президент України Володимир Зеленський скликав закрите засідання Ради національної безпеки і оборони України.

Також, за словами Данилова, Зеленський поїде в Париж "озброєний інформацією".

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