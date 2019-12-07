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07 декабря 2019, суббота, 18:42 133
Внешняя политика 2019-12-07T18:52:09+02:00
Українські Новини
Зеленский поедет в Париж "вооруженный информацией", - секретарь СНБО

Зеленский поедет в Париж "вооруженный информацией", - секретарь СНБО

Валерия Назаренко
Париж, Путин, Владимир Зеленский, Нормандская встреча
Зеленский. Фото: Офис Президента
Зеленский. Фото: Офис Президента

На встречу лидеров стран "нормандского формата" в Париже президент Зеленский поедет с "определенной информацией". Об этом сказал секретарь СНБО Алексей Данилов в комментарии журналистам после заседания, передает "ВВС Украина".

"Президент едет на "нормандский формат", вооруженный определенной информацией, которая, думаю, будет абсолютно полезно использована в интересах нашей страны", - заявил Данилов.

Он также сказал, что 22 учреждения "отрабатывали все эти процессы".

Кроме того, секретарь СНБО сообщил, что на совещании к переговорам обсуждали пять вариантов развития событий. Впрочем, он не стал их называть.

"Может быть и эскалация конфликта, и прекращение этого конфликта. Все это зависит от того, каким образом будут проведены переговоры именно в "нормандском формате".

Накануне в эфире одного из телеканалов президент Владимир Зеленский также не стал раскрывать детали того, с чем Украина едет на переговоры в Париж. Президент сказал, что не может рассказать все детали с чем он едет в Париж, ведь может остаться "без оружия на этих переговорах".

При этом президент признался, что не нервничает из-за этой встречи, переживает только за ее результативность.

"Я очень не люблю нерезультативных переговоров. Что мне бояться - я не продаю нашу страну, никогда, никому, ни за что", - заверил Зеленский.

Вместе с тем, его предшественник на посту президента, Петр Порошенко, посоветовал избегать встречи с президентом Путиным с глазу на глаз и ни в коем случае не обсуждать вопрос газовых отношений между Украиной и Россией в "нормандском формате".

Как сообщали Українські Новини, СНБО утвердил 1 из 5 сценариев реинтеграции Донбасса. 

9 декабря в Париже состоится встреча лидеров стран "нормандского формата" (Украина, Россия, Германия, Франция).

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что в рамках "нормандской встречи" в Париже состоятся его двусторонние переговоры с Президентом РФ Владимиром Путиным.

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