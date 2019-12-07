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  • Дедлайнов относительно достижения договоренностей по новой программе с МВФ нет, - Гончарук
07 декабря 2019, суббота, 18:10 156
Экономика 2019-12-07T18:30:01+02:00
Українські Новини
Дедлайнов относительно достижения договоренностей по новой программе с МВФ нет, - Гончарук

Дедлайнов относительно достижения договоренностей по новой программе с МВФ нет, - Гончарук

Валерия Назаренко
Алексей Гончарук, Миссия МВФ, Украина-МВФ
Алексей Гончарук. Фото: Facebook/Алексей Гончарук
Алексей Гончарук. Фото: Facebook/Алексей Гончарук

Премьер-министр Алексей Гончарук заявляет, что крайних сроков относительно достижения договоренностей по новой программе с Международным валютным фондом (МВФ) нет.

Об этом он сообщил в интервью изданию "РБК-Украина", передают Українськi Новини.

"Дедлайнов, конечно, никаких нет. У Украины был очень разный опыт получения программ МВФ. Главное – мы находимся с ними в постоянном диалоге и работе. А результат будет", - сказал Гончарук.

Он отметил, что правительство стремится завершить переговоры с МВФ настолько быстро, насколько возможно.

"Миссия уехала отсюда с очень оптимистичным месседжем, осталось несколько технических нюансов, которые нам нужно согласовать. Поэтому я ожидаю, что мы достигнем договоренностей на техническом уровне в ближайшее время", - сообщил премьер.

Как сообщали Українськi Новини, 23 ноября миссия МВФ завершила работу в Украине, отметив продвижение в реформах.

16 ноября Гончарук и министр финансов Оксана Маркарова обсудили с миссией МВФ открытие новой 3-летней программы расширенного финансирования.

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