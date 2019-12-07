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07 декабря 2019, суббота, 14:17 65
Политика 2019-12-07T14:24:22+02:00
Українські Новини
Бужанский хочет запретить работать во власти лицам, получавшим гранты

Бужанский хочет запретить работать во власти лицам, получавшим гранты

Валерия Назаренко
Рада 9 созыва, Слуга народа, Максим Бужанский, Отмена люстрации
Максим Бужанский
Максим Бужанский

Депутат "Слуги народа" Максим Бужанский хочет запретить работать во власти лицам, получавшим гранты. Об этом он написал на странице в Facebook.

"Несмотря на все соображения справедливости и здравого смысла, решение Венецианской Комиссии и 5 решений ЕСПЧ, мой законопроект об отмене закона о люстрации пока что не двинулся дальше комитета.

Чувствую, зашел не с того конца.

Ок, люстрация, так люстрация.

Подумываю подать законопроект, о запрете работать в исполнительной власти и набсоветах госпредприятий лицам, получавшим гранты в течение предыдущих пяти лет.

По моему, это красиво", - написал он. 


Как сообщали Українські Новини, в октябре Максим Бужанский внес законопроект № 2287 об отмене закона о люстрации. 

16 октября 2014 года закон о люстрации вступил в силу.

17 октября 2019 года ЕСПЧ признал люстрацию чиновников в Украине нарушающей права человека. В своем решении ЕСПЧ единогласно установил нарушение ст. 6 (право на справедливый суд) Европейской конвенции по правам человека в связи со слишком длительным рассмотрением дел заявителей в украинских судах, а также нарушение ст. 8 (право на уважение частной жизни).




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