Депутат "Слуги народа" Максим Бужанский хочет запретить работать во власти лицам, получавшим гранты. Об этом он написал на странице в Facebook.

"Несмотря на все соображения справедливости и здравого смысла, решение Венецианской Комиссии и 5 решений ЕСПЧ, мой законопроект об отмене закона о люстрации пока что не двинулся дальше комитета.

Чувствую, зашел не с того конца.

Ок, люстрация, так люстрация.

Подумываю подать законопроект, о запрете работать в исполнительной власти и набсоветах госпредприятий лицам, получавшим гранты в течение предыдущих пяти лет.

По моему, это красиво", - написал он.



Как сообщали Українські Новини, в октябре Максим Бужанский внес законопроект № 2287 об отмене закона о люстрации.



16 октября 2014 года закон о люстрации вступил в силу.

17 октября 2019 года ЕСПЧ признал люстрацию чиновников в Украине нарушающей права человека. В своем решении ЕСПЧ единогласно установил нарушение ст. 6 (право на справедливый суд) Европейской конвенции по правам человека в связи со слишком длительным рассмотрением дел заявителей в украинских судах, а также нарушение ст. 8 (право на уважение частной жизни).







