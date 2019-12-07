Бужанський хоче заборонити працювати при владі особам, які отримували гранти

Депутат "Слуги народу" Максим Бужанський хоче заборонити працювати при владі особам, які отримували гранти. Про це він написав на сторінці у Facebook.

"Незважаючи на всі міркування справедливості і здорового глузду, рішення Венеціанської Комісії та 5 рішень ЄСПЛ, мій законопроект про скасування закону про люстрацію поки що не рушив далі комітету.

Відчуваю, зайшов не з того кінця.

Ок, люстрація, так люстрація.

Подумую подати законопроект про заборону працювати в органах виконавчої влади та наглядових радах держпідприємств осіб, які отримували гранти протягом попередніх п'яти років.

Як на мене, це красиво", - написав він.

Як повідомляли "Українські Новини", у жовтні Максим Бужанський вніс законопроект № 2287 про скасування закону про люстрацію.



16 жовтня 2014 року закон про люстрацію вступив в силу.

17 жовтня 2019 року ЄСПЛ визнав, що люстрація чиновників в Україні порушує права людини. У своєму рішенні ЄСПЛ одноголосно встановив порушення ст. 6 (право на справедливий судовий розгляд) Європейської конвенції з прав людини у зв'язку з дуже тривалим розглядом справ заявників в українських судах, а також порушення ст. 8 (право на повагу до приватного життя).