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07 декабря 2019, суббота, 12:45 7
Происшествия 2019-12-07T12:50:05+02:00
Українські Новини
В Одессе Mitsubishi влетел в грузовик: есть погибший, трое пострадавших

В Одессе Mitsubishi влетел в грузовик: есть погибший, трое пострадавших

Надежда Комендантова
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Смертельное ДТП в Одессе. Фото: УПП в Одесской области
Смертельное ДТП в Одессе. Фото: УПП в Одесской области

На окраине Одессы ночью произошло смертельное ДТП – столкнулись легковушка Mitsubishi и грузовик DAF. Водитель первого автомобиля погиб на месте.

Об этом сообщает местная патрульная полиция.

Авария случилась на углу улицы Грушевского и Ленинградского шоссе. Выяснилось, что водитель Mitsubishi L 200 не выдержал безопасную скорость движения и дистанцию, и легковушка влетела в DAF, который остановился на красный сигнал светофора.

В результате ДТП водитель Mitsubishi, мужчина 1974 года рождения, погиб на месте. Еще троих пассажиров доставили в больницу. На месте работал следователь.

Напомним, в Николаеве Lexus протаранил такси, два человека погибли.

Тем временем, во время разбора завалов, связанных с пожаром в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, спасатели обнаружили еще одно тело. Таким образом, число погибших возросло до пяти человек.

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