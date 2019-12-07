В Одессе Mitsubishi влетел в грузовик: есть погибший, трое пострадавших

На окраине Одессы ночью произошло смертельное ДТП – столкнулись легковушка Mitsubishi и грузовик DAF. Водитель первого автомобиля погиб на месте.

Об этом сообщает местная патрульная полиция.

Авария случилась на углу улицы Грушевского и Ленинградского шоссе. Выяснилось, что водитель Mitsubishi L 200 не выдержал безопасную скорость движения и дистанцию, и легковушка влетела в DAF, который остановился на красный сигнал светофора.

В результате ДТП водитель Mitsubishi, мужчина 1974 года рождения, погиб на месте. Еще троих пассажиров доставили в больницу. На месте работал следователь.

Напомним, в Николаеве Lexus протаранил такси, два человека погибли.

Тем временем, во время разбора завалов, связанных с пожаром в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, спасатели обнаружили еще одно тело. Таким образом, число погибших возросло до пяти человек.