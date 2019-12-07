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07 декабря 2019, суббота, 12:15 201
Судебная власть 2019-12-07T12:45:07+02:00
Українські Новини
Пьяным бегал с нацистским флагом на плечах: жителя Торецка приговорили к двум года тюрьмы

Пьяным бегал с нацистским флагом на плечах: жителя Торецка приговорили к двум года тюрьмы

Надежда Комендантова
Нацистская символика, Флаг

Дзержинский городской суд приговорил жителя Торецка Донецкой области к 2 годам ограничения свободы за публичную демонстрацию флага нацистской Германии 1935-1945 годов.

Об этом говорится в сообщении пресс-служба облпрокуратуры, передают Українські Новини.

По данным ведомства, 5 сентября во время празднования 76-й годовщины освобождения Торецка от фашистских захватчиков 40-летний местный житель в нетрезвом состоянии бегал по территории Мемориального комплекса "Слава" с нацистским флагом на плечах.

"За умышленные действия, выраженные в публичном использовании символики нацистского тоталитарного режима и грубом нарушении общественного порядка и явного неуважения к обществу, что сопровождалось исключительным цинизмом, суд назначил хулигану наказание в виде 2 лет ограничения свободы", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, 5 ноября Бужанский заявил о намерении разработать и внести на рассмотрение Рады законопроект о недопустимости чествования лиц, служивших в любых военных и полицейских подразделениях, которые признаны преступными организациями, а так же принимали участие в Холокосте.

Тем временем, Мендель опубликовала фото с флагами "ЛНР" в своем Twitter.

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