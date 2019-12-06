Боевики 10 раз нарушили режим тишины: травмирован военный

Боевики 10 раз обстреляли позиции подразделений Операции объединенных сил (ООС) в пятницу, 6 декабря, 1 украинский военнослужащий травмирован.Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передают Українські Новини."В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных "минскими договоренностями" минометов калибра 82 и 120 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", - сказано в нем.В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики 5 раз обстреляли украинские позиции возле Новолуганского и Луганского.В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил также 5 обстрелов по укреплениям Объединенных сил возле Авдеевки, Павлополя, Водяного и Николаевки.Боевую травму получил 1 военнослужащий Объединенных сил. В районе населенного пункта Марьинка завершены аварийно-восстановительные работы.Как сообщали Українськi Новини, 2 декабря боевики ни разу не обстреляли позиции сил ООС. Также штаб ООС назвал потери боевиков за неделю. Тем временем украинские военные показали трогательные фото с четверолапыми товарищами.