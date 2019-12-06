Боевики 10 раз нарушили режим тишины: травмирован военный

Боевики 10 раз обстреляли позиции подразделений Операции объединенных сил (ООС) в пятницу, 6 декабря, 1 украинский военнослужащий травмирован.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передают Українські Новини.



"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных "минскими договоренностями" минометов калибра 82 и 120 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", - сказано в нем.



В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики 5 раз обстреляли украинские позиции возле Новолуганского и Луганского.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил также 5 обстрелов по укреплениям Объединенных сил возле Авдеевки, Павлополя, Водяного и Николаевки.



Боевую травму получил 1 военнослужащий Объединенных сил. В районе населенного пункта Марьинка завершены аварийно-восстановительные работы.



Как сообщали Українськi Новини, 2 декабря боевики ни разу не обстреляли позиции сил ООС.



Также штаб ООС назвал потери боевиков за неделю.



Тем временем украинские военные показали трогательные фото с четверолапыми товарищами.