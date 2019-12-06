Спецслужбы России и Китая заинтересовались Финляндией

Финской стратегической инфраструктурой интересуются все больше иностранных служб разведок, больше всего интерес проявляют к Финляндии спецслужбы России и Китая.

Об этом говорится в обзоре полиции безопасности Финляндии SUPO, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

Под стратегической инфраструктурой подразумеваются различные виды общественно важной деятельности, например, банковская и инвестиционная сфера, логистика и здравоохранение.

Согласно информации SUPO, в Финляндии постоянно находится несколько десятков иностранных агентов. Кроме того, ежегодно примерно такое же количество агентов спецслужб приезжают в Финляндию для выполнения коротких оперативных задач.

В обзоре также говорится о том, что иностранные службы разведки действуют в Финляндии последовательно и методично.

Интерес иностранных спецслужб к актуальным событиям может меняться, однако при этом главными сферами интереса остаются прогнозирование политических действий Финляндии и влияние на политические решения.

Согласно обзору, помимо шпионажа Финляндия также постоянно становится объектом кибератак, целью которых является оказание влияния или мониторинг уровня технологической безопасности.

Помимо органов государственного управления, предметом шпионажа может оказаться обмен информацией между компаниями, а также личная переписка конфиденциального содержания.

Как сообщали Українські Новини, министр иностранных дел Финляндии посетит линию разграничения на Донбассе.

Также 12 сентября Президент Финляндии Саули Ниинисте посетил Украину, где совместно с Президентом Владимиром Зеленским подписал соглашение о защите информации с ограниченным доступом.