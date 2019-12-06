В Киеве врачи выписывали пациентам выгодные фармкомпаниям лекарства

В то время, как закон об уголовной ответственности за фальсификацию лекарств вступил в силу, в Киеве правоохранители разоблачили преступную схему фармацевтических компаний по подкупу врачей, которые выписывали пациентам лекарственные средства, с целью продвижения и увеличения их продаж.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции в Киеве.

"Предварительно установлено, что на протяжении 2018-2019 годов служебные лица и представители группы компаний систематически предоставляли врачам учреждений здравоохранения на территории города Киева и других областей неправомерную выгоду. За это медики, используя свои полномочия, при назначении пациентам лекарств предпочитали медицинским препаратам именно этой группы компаний. По предварительным данным сумма предоставленных "вознаграждений" составляет 140 млн гривен", - говорится в нем.

Деньги на подобные преступные схемы в фармкомпаниях находили путем избежания уплаты налогов. Компании осуществляли фиктивные соглашения с коммерческими структурами.

Так, например, последние заказывали у предприятий рекламные услуги или услуги по организации проведения медийных мероприятий, которые фактически не предоставлялись, получали от фармкомпаний деньги, которые перечисляли на карточные счета подконтрольных физических лиц предпринимателей. В дальнейшем передавали эти средства представителям предприятий фармацевтической бизнес-группы.

Правоохранители провели ряд санкционированных обысков в офисных помещениях и по месту жительства их должностных лиц, а также других лиц, которые могут быть причастны к "схемам".

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 368-4 (подкуп лица, которое предоставляет публичные услуги) и ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщали Українські Новини, по программе "Доступные лекарства" можно получить бесплатно 254 вида лекарств.

Тем временем цены на лекарства стремительно растут.