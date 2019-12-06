У Києві лікарі виписували пацієнтам вигідні фармкомпаніям ліки

В той час, як закон про кримінальну відповідальність за фальсифікацію ліків вступив в силу, у Києві правоохоронці викрили злочинну схему фармкомпаній з підкупу лікарів, які виписували пацієнтам лікарські засоби, з метою просування та збільшення їх продажів.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Національної поліції в Києві.

"Попередньо встановлено, що упродовж 2018-2019 років службові особи та представники групи компаній систематично надавали лікарям закладів охорони здоров’я на території міста Києва та інших областей неправомірну вигоду. За це медики, використовуючи свої повноваження, під час призначення пацієнтам ліків надавали перевагу медичним препаратам саме цієї групи компаній. За попередніми даними сума наданих "винагород" становить 140 мільйонів гривень", - йдеться в ньому.

Гроші на подібні злочинні схеми у фармкомпанія знаходили шляхом уникнення від сплати податків. Компанії здійснювали фіктивні угоди з комерційними структурами.

Так, наприклад, останні замовляли у підприємств рекламні послуги або послуги з організації проведення медійних заходів, які фактично не надавались, отримувало від фармкомпаній гроші, які перераховували на карткові рахунки підконтрольних фізичних осіб підприємців. В подальшому передавали ці кошти представникам підприємств фармацевтичної бізнес-групи.

Правоохоронці провели низку санкціонованих обшуків в офісних приміщеннях та за місцями проживання їх посадових осіб, а також інших осіб, що можуть бути причетні до "схеми".

Кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 368-4 (підкуп особи, яка надає публічні послуги) та ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) Кримінального кодексу України.

Як повідомляли Українські Новини, за програмою "Доступні ліки" можна отримати безкоштовно 254 виду ліків.

Тим часом ціни на ліки стрімко зростуть.