Путін виключає відмову від транзиту газу через Україну після запуску "Північного потоку-2"

Президент Росії Володимир Путін виключає відмову від транзиту природного газу через територію України після запуску газопроводу "Північний потік-2".Про це повідомляє російське видання "Коммерсантъ", передають Українські Новини."Хочу підкреслити - це ("Північний потік-2") чисто комерційний проект, уряд фактично не бере у ньому участь, та так, щоб не було ніяких тлумачень, вже багато разів про це говорив, ще раз хочу про це сказати - це зовсім не означає, що Росія має намір припинити транзит через територію України", - сказав він на зустрічі з представниками великого німецького бізнесу.Також Путін висловив надію, що російські і українські компанії знайдуть прийнятне рішення по транзиту газу в країни Європи."Ми зараз, як ви знаєте, ведемо переговори з нашими українськими партнерами, вони проходять у Відні, я так бачу, що з обох боків лунають запитні позиції, прямо скажу, досить важко реалізовувані", - підкреслив він.Як повідомляли Українські Новини, за словами Коболєва, ціна на газ може збільшитися в два рази в разі припинення транзиту через Україну. А Путін заявив, що запропоновані Україною умови транзиту газу економічно неприйнятні. "Нафтогаз" чекає пропозицій від російської сторони для відмови від претензій до "Газпрому" на 22 млрд доларів.У ці 22 млрд доларів входить 3 млрд доларів за рішенням Стокгольмського арбітражу, ще один позов "Нафтогазу" на 12 млрд доларів, а також накладений Антимонопольним комітетом на "Газпром" штраф у розмірі 7 млрд доларів. Раніше Україна на тристоронніх переговорах мала намір домовлятися з Євросоюзом і Росією про 10-річний контракт на транзит природного газу в обсягах до 90 млрд куб. м в рік.