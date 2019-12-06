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06 грудня 2019, пʼятниця, 18:07 8
Політика 2019-12-06T19:30:03+02:00
Українські Новини
Путін виключає відмову від транзиту газу через Україну після запуску "Північного потоку-2"

Путін виключає відмову від транзиту газу через Україну після запуску "Північного потоку-2"

Валерия Назаренко
Путін, Транзит газу через Україну, Північний потік-2
Путін. Скріншот трансляції Росія 1
Путін. Скріншот трансляції Росія 1

Президент Росії Володимир Путін виключає відмову від транзиту природного газу через територію України після запуску газопроводу "Північний потік-2".

Про це повідомляє російське видання "Коммерсантъ", передають Українські Новини.

"Хочу підкреслити - це ("Північний потік-2") чисто комерційний проект, уряд фактично не бере у ньому участь, та так, щоб не було ніяких тлумачень, вже багато разів про це говорив, ще раз хочу про це сказати - це зовсім не означає, що Росія має намір припинити транзит через територію України", - сказав він на зустрічі з представниками великого німецького бізнесу.

Також Путін висловив надію, що російські і українські компанії знайдуть прийнятне рішення по транзиту газу в країни Європи.

"Ми зараз, як ви знаєте, ведемо переговори з нашими українськими партнерами, вони проходять у Відні, я так бачу, що з обох боків лунають запитні позиції, прямо скажу, досить важко реалізовувані", - підкреслив він.

Як повідомляли Українські Новини, за словами Коболєва, ціна на газ може збільшитися в два рази в разі припинення транзиту через Україну.

А Путін заявив, що запропоновані Україною умови транзиту газу економічно неприйнятні.

"Нафтогаз" чекає пропозицій від російської сторони для відмови від претензій до "Газпрому" на 22 млрд доларів.

У ці 22 млрд доларів входить 3 млрд доларів за рішенням Стокгольмського арбітражу, ще один позов "Нафтогазу" на 12 млрд доларів, а також накладений Антимонопольним комітетом на "Газпром" штраф у розмірі 7 млрд доларів.

Раніше Україна на тристоронніх переговорах мала намір домовлятися з Євросоюзом і Росією про 10-річний контракт на транзит природного газу в обсягах до 90 млрд куб. м в рік.

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