Задержанному на границе с Крымом депутату "Единой России" сообщили о подозрении

Прокуратура Крыма сообщила члену "севастопольского политсовета" партии "Единая Россия" Игорю Кучерявому о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Об этом говорится в сообщении прокуратуры, передают Українськi Новини.



"Сегодня, 6 декабря 2019 года, под процессуальным руководством прокуратуры АР Крым следователями Главного управления СБУ в АР Крым (с дислокацией в г. Херсон) объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), гражданину Украины, члену "Севастопольского регионального политсовета партии "Единая Россия", - сказано в нем.



По версии следствия, подозреваемый в марте 2014 года был участником организации "Автоканал Севастополя", которая через каналы связи координировала работу "самообороновцев".



Кроме того, указано, что он был причастен к организации и обеспечению работы блокпостов в Севастополе, наблюдению за отдельными воинскими частями Украины и участками, где происходило голосование на так называемом "общекрымском референдуме".



Прокуратура АР Крым готовит ходатайство об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.



Как сообщали Українськi Новини, 4 декабря Служба безопасности Украины задержала депутата от "Единой России" Игоря Кучерявого, приехавшего получить украинский паспорт, на границе с аннексированным Россией Крымом.