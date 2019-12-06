Черновол в красном платье похвасталась автоматом со снайперским прицелом

Бывший народный депутат Украины Татьяна Черновол опубликовала в своем Telegram-канале видео, в котором она призывает всех выходить на Майдан 8 декабря и бороться за Украину.

На видео Черновол одета в красное платье и произносит свою речь в неизвестном помещении, после чего берет в руки автомат и позирует перед камерой. Автомат похож на АК-74 со складным прикладом, однако это может быть и муляж.

"Украина сейчас твердо стоит на ногах. Украина успешно борется, но даже если бы борьба была безнадежной, все равно надо бороться. Потому что, когда ты борешься, ты хотя бы имеешь шанс и не впадаешь в отчаяние. Когда ты борешься, тебя не ждут ужасы капитуляции, потому что тебя уже не будет", – сказала Черновол.

Как сообщали Українські Новини, ранее Черновол устроила истерику в ГБР и прорвалась к Трубе.

А до этого Черновол поцарапала журналиста и отобрала телефон на суде над Пашинским.