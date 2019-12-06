подписаться на рассылку
23.7 24
26.05 26.6
˟
06 декабря 2019, пятница, 16:25 237
Общество 2019-12-06T16:48:14+02:00
Українські Новини
Черновол в красном платье похвасталась автоматом со снайперским прицелом

Черновол в красном платье похвасталась автоматом со снайперским прицелом

Ольга Фандорина
Ольга Фандорина
Татьяна Черновол, Видеоролик, Автомат

Бывший народный депутат Украины Татьяна Черновол опубликовала в своем Telegram-канале видео, в котором она призывает всех выходить на Майдан 8 декабря и бороться за Украину.

На видео Черновол одета в красное платье и произносит свою речь в неизвестном помещении, после чего берет в руки автомат и позирует перед камерой. Автомат похож на АК-74 со складным прикладом, однако это может быть и муляж.

"Украина сейчас твердо стоит на ногах. Украина успешно борется, но даже если бы борьба была безнадежной, все равно надо бороться. Потому что, когда ты борешься, ты хотя бы имеешь шанс и не впадаешь в отчаяние. Когда ты борешься, тебя не ждут ужасы капитуляции, потому что тебя уже не будет", – сказала Черновол.

Как сообщали Українські Новини, ранее Черновол устроила истерику в ГБР и прорвалась к Трубе.

А до этого Черновол поцарапала журналиста и отобрала телефон на суде над Пашинским.

Больше новостей о: Татьяна Черновол Видеоролик Автомат

Архив
Новости
Тело еще одной женщины нашли на месте пожара в одесском колледже 16:40
Криклий хочет, чтобы McDonald's открыл ресторан в "Борисполе" в 2020 16:33
Ангела Меркель впервые в жизни посетила Освенцим 16:27
Черновол в красном платье похвасталась автоматом со снайперским прицелом 16:25
Венецианская Комиссия рассматривает судебную реформу Зеленского 16:19
больше новостей
Владимир Зеленский.Скриншот: youtube/ Новости Харькова
Пранкер Лексус позвонил Зеленскому с требованием впустить в Киев и снять санкции СБУ: запись разговора 21:19
Выборы на Донбассе хотим провести одновременно с местными выборами по всей Украине, - помощник Зеленского 21:16
Курс покупки рубля рухнул в киевских обменниках 10:45
В Украину идет неожиданное потепление с густыми туманами: прогноз погоды на конец недели 14:00
Пробка в Киеве. Фото: dtp.kiev.ua
В Киеве на Богатырской произошло массовое ДТП: движение парализовано 12:28 Карта
больше новостей
Владимир Зеленский.Скриншот: youtube/ Новости Харькова
Пранкер Лексус позвонил Зеленскому с требованием впустить в Киев и снять санкции СБУ: запись разговора 21:19
Цена на газ может увеличиться в два раза в случае прекращения транзита, - Коболев 21:33
В одесском пожаре пострадал Институт морской биологии и археологии: сгорели ценные коллекции 21:12
Россия требует исключить вопрос оккупированного Крыма из резолюции ОБСЕ 09:43 Документ
НАБУ отказалось открыть дело из-за предоставления охраны Богдану 11:16
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok