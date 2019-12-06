В день ВСУ Зеленский приехал к военным на передовую Донбасса

Президент Владимир Зеленский в пятницу, 6 декабря, поздравил военных с Днем Вооруженных сил Украины. Об этом сообщается в прямой трансляции на его официальной странице в Facebook.

Президент отметил, что накануне встречи в нормандской формате для него было важно встретиться с военными, которые ежедневно держат оборону на востоке нашей страны.

"Для меня важно сегодня быть в зоне проведения ООС, чтобы лично и от имени всего украинского народа поблагодарить вас за службу, за то, что защищаете наш суверенитет и независимость", - сообщил президент.

"Сегодня мы круглосуточно работаем над возвращением мира на многострадальную землю украинского Донбасса. Весь мир видит, что Украина достигает этого дипломатическим путем. А наши Вооруженные силы были, есть и будут гарантом результативности всех дипломатических усилий. Поверьте, гораздо легче вести переговоры, чувствуя за собой вашу силу и именно вашу поддержку", - сказал он.

Владимир Зеленский подчеркнул, что после достижения мира никто не забудет о дальнейшем развитии крепкого и боеспособного украинский войска. Он отметил, что Украина должна поддерживать и заботиться о собственную армию, воплощая в жизнь необходимые изменения. Речь идет о реальном приближении ВСУ к стандартам НАТО.

Как сообщали Українські Новини сегодня, 6 декабря Украина отмечает важный праздник - День Вооруженных сил. Первые лица государства впервые в своих должностях поздравили военных с профессиональным праздником.

Ранее Українські Новини сообщали, что Зеленский посмертно наградил двух бойцов ООС званием Герой Украины.