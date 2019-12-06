"Донбасс - это Украина! Крым - это Украина" - Зеленский поздравил военных с днем ВСУ

Сегодня, 6 декабря Украина отмечает важный праздник - День Вооруженных сил. Первые лица государства впервые в своих должностях поздравили военных с профессиональным праздником.

Президент Владимир Зеленский отметил, что пять лет назад стране было действительно сложно, но народ выстоял, потому что обладал непобедимым духом и волей к жизни.

"Мы знаем, что происходит, когда государство не заботится о своей армии и оказывается неготовым защитить свои государственные интересы. Именно поэтом, после достижения долгожданного мира мощное украинское войско останется нашим приоритетом. Ведь это - гарантия нашей свободы, нашей независимости и самостоятельного развития цветущей Украины" - сказал Президент в своем праздничном видеообращении.

"Мы обязательно вернем наших людей на наши территории. Донбасс - это Украина. Луганск - это Украина. Крым - это Украина!" - один из основных посылов обращения Президента.

Свое обращение и поздравление военным опубликовал и Премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

"Безопасность - один из главных приоритетов нашего правительства. Поэтому Бюджет-2020 на оборону - самый большой за все время независимости Украины" - отметил Гончарук.

На своей странице Facebook военных поздравил и Председатель ВР Дмитрий Разумков.

"Покой в наших семьях сегодня зависит от вас. Искренне благодарю каждого, кто защищает Украину" - написал он.

Андрей Загороднюк, министр обороны Украины в своем поздравлении отметил, что хотел бы обойтись без излишнего пафоса. Он акцентировал свое обращение на том, что мирное небо над головами украинцев - заслуга исключительно воинов, и что именно им удалось остановить хорошо подготовленного врага, который посягнул на право Украины называться независимым государством.

"Обещаю делать все для укрепления боеспособности армии и повышения социальных стандартов для воинов. Это возможно только тогда, когда и страна, и войско будут равняться на европейских и евроатлантических партнеров и их стандарты. Напомню, что стандарты НАТО - это не интернет-мем или клише, а синоним развития и эволюции" - написал министр.

Ранее Українські Новини сообщали, что Зеленский посмертно наградил двух бойцов ООС званием Герой Украины.