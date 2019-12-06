Меньше половины украинцев считают приемлемыми прямые переговоры с "ДНР/ЛНР"

Больше всего респондентов - 40,5%, среди опрошенных фондом "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива и Киевским международным институтом социологии (КМИС) считают наиболее приемлемым компромиссом для прекращения войны на Донбассе прямые переговоры с самопровозглашенными Донецкой и Луганской "народными республиками", прекращение экономической блокады и восстановление торговли с ними.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українськi Новини.

Респондентов спросили, как можно достичь мира на Донбассе.

29% опрошенных считают, что путем международного дипломатического давления на Россию, усиления санкций и применения международных правовых механизмов, 21% - путем укрепления экономической и военной мощи, 18% - путем переговоров с Москвой, соглашаясь на автономию Донбасса и забыв о Крыме, 13% - путем переговоров с местными политиками, признав "ДНР" и "ЛНР" как легитимные государственные формирования, при этом 19% затруднились ответить.

На вопрос о том, надо ли для мира идти на компромиссы с Россией и "руководителями" самопровозглашенных республик, 47,3% ответили, что для мира стоит соглашаться на компромиссы, но не на все, 22,5% выступили за мир любой ценой и согласие на любые компромиссы - с кем угодно и о чем угодно, 17,8% считают, что мир на Донбассе может установиться только с позиции силы, когда одна из сторон победит.

После этого респондентов спросили, считают ли они предложенные варианты компромиссов приемлемыми для прекращения войны на Донбассе, и все из них получили большинство отрицательных ответов.

Наиболее опрошенные поддержали варианты проведения прямых переговоров с ДНР и ЛНР - 40,5% и прекращения блокады путей и восстановления торговли - 40,4%.

При этом против высказались 45,6% и 42,3% опрошенных соответственно.

36% респондентов считают приемлемым принятие закона о нейтральном и внеблоковом статусе Украины, но 42,6% - нет, а также 36% считают приемлемым внесение изменений в Конституцию о предоставлении русскому языку статуса государственного, но 51,2% - против.

За предоставление и закрепление в Конституции "особого статуса" отдельных территорий Донецкой и Луганской областей высказались 29,9%, против - 53,2%, за соглашение на особые политические и экономические отношения временно неподконтрольных территорий с Россией - 24,4%, против - 49,7%, за формирование местной полиции, судов и прокуратуры в ОРДЛО исключительно из местных представителей - 21%, против - 56,4%.

Наименее приемлемой опрошенные считают полную амнистию для всех участников боевых действий против украинских войск: 18,6% - за, 62,7% - против.

Опрос проводился с 4 по 19 ноября при финансировании представительства Европейского Союза в Украине.

Был опрошен 2 041 совершеннолетний респондент в 110 населенных пунктах на подконтрольной Украине территории.

Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Как сообщали Українськi Новини, 9 декабря в Париже состоится встреча лидеров стран "нормандского формата" (Украина, Россия, Германия, Франция). Кроме того, Зеленский перед встречей лидеров "нормандского формата" (лидеров России, Украины, Франции и Германии) решил провести заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).