Менше половини українців вважають прийнятними прямі переговори з "ДНР/ЛНР"

Найбільше респондентів - 40,5%, серед опитаних фондом "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва та Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС), вважають найбільш прийнятним компромісом для припинення війни на Донбасі прямі переговори з самопроголошеними Донецькою та Луганською "народними республіками", припинення економічної блокади і відновлення торгівлі з ними.

Про це свідчать результати опитування, передають Українські Новини.

Респондентів запитали, як можна досягти миру на Донбасі.

29% опитаних вважають, що шляхом міжнародного дипломатичного тиску на Росію, посилення санкцій і застосування міжнародних правових механізмів, 21% - шляхом зміцнення економічної і військової могутності, 18% - шляхом переговорів з Москвою, погоджуючись на автономію Донбасу і забувши про Крим, 13% - шляхом переговорів з місцевими політиками, визнавши "ДНР" і "ЛНР" як легітимні державні формування, при цьому 19% не змогли відповісти.

На питання про те, чи треба для миру йти на компроміси з Росією і "керівниками" самопроголошених республік, 47,3% відповіли, що для миру варто погоджуватися на компроміси, але не на всі, 22,5% виступили за мир за будь-яку ціну і згоду на будь-які компроміси - з ким завгодно і про що завгодно, 17,8% вважають, що мир на Донбасі може встановитися тільки з позиції сили, коли одна зі сторін переможе.

Після цього респондентів запитали, чи вважають вони запропоновані варіанти компромісів прийнятними для припинення війни на Донбасі, і всі з них отримали більшість негативних відповідей.

Найбільш опитані підтримали варіанти проведення прямих переговорів з ДНР і ЛНР - 40,5% і припинення блокади шляхів і відновлення торгівлі - 40,4%.

При цьому проти висловилися 45,6% і 42,3% опитаних відповідно.

36% респондентів вважають прийнятним прийняття закону про нейтральний і позаблоковий статус України, але 42,6% - ні, а також 36% вважають прийнятним внесення змін до Конституції щодо надання російській мові статусу державною, але 51,2% - проти.

За надання і закріплення в Конституції "особливого статусу" окремих територій Донецької і Луганської областей висловилися 29,9%, проти - 53,2%, за угоду на особливі політичні та економічні відносини тимчасово непідконтрольних територій з Росією - 24,4%, проти - 49,7%, за формування місцевої поліції, судів і прокуратури в ОРДЛО виключно з місцевих представників - 21%, проти - 56,4%.

Найменш прийнятною опитані вважають повну амністію для всіх учасників бойових дій проти українських військ: 18,6% - за, 62,7% - проти.

Опитування проводилося з 4 по 19 листопада при фінансуванні представництва Європейського Союзу в Україні.

Було опитано 2 041 повнолітній респондент в 110 населених пунктах на підконтрольній Україні території.

Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Як повідомляли Українськi Новини, 9 грудня в Парижі відбудеться зустріч лідерів країн "нормандського формату" (Україна, Росія, Німеччина, Франція).

Крім того, Зеленський перед зустріччю лідерів "нормандського формату" (лідерів Росії, України, Франції та Німеччини) вирішив провести засідання Ради національної безпеки і оборони (РНБО).