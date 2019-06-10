Увеличен отпуск и список причин для увольнения: 7 главных изменений проекта нового трудового кодекса

Недавно в Министерстве социальной политики Украины снова заговорили о том, что необходимо принимать новый трудовой кодекс. Его проект был принят в первом чтении Верховной Радой еще в 2015 г., с тех пор в документ внесли множество правок, но в Раде по-прежнему не спешат выносить его на повестку дня. Сайт "Сегодня" собрал главные изменения, которые предлагаются в обновленном трудовом кодексе.\r\nКодекс, который не могут принять\r\nТрудовой кодекс в Украине давным-давно устарел. За все время его существования в него вносилось немало правок, но, тем не менее, масштабного обновления так и не произошло. В Министерстве социальной политики уверяют, что современная система принципов трудового права не вполне соответствует потребностям времени, целям и задачам независимой Украины, а поэтому ее нужно пересмотреть с учетом изменений в обществе, а также с учетом экономических реалий.\r\nПроект нового трудового кодекса № 1658 в Раде был зарегистрирован еще в конце 2014 г. Год спустя – в ноябре 2015 г. – законопроект приняли в первом чтении. После чего для доработки документа создали рабочую группу.\r\n"Рабочей группой было проведено около 40 заседаний, на которых отрабатывались вопросы совершенствования положений законопроекта № 1658, рассмотрены и приняты решения по более чем 1700 предложений. В то же время, эти предложения направлены в первую очередь на повышение социальной защиты работника", – пишут на сайте Минсоцполитики и добавляют, что особое внимание также уделяли замечаниям, которые получили от международной организации труда.\r\nРаботу с законопроектом закончили еще в мае 2017 г., но с тех пор документ так и не вынесли на рассмотрение. Несмотря на это, в Раде рассматривают законопроекты, которые направлены на точечные изменение в трудовом законодательстве. Например, в конце мая Рада отклонила законопроект №7113, который предусматривал сокращение рабочего дня для беременных.\r\nСейчас в правительстве снова возобновились разговоры о необходимости принятия нового трудового кодекса. В обновленном варианте предлагается немало изменений, ведь кодекс состоит из 385 статей.\r\nУвеличенный отпуск\r\nОдним из самых ожидаемых нововведений стал увеличенный отпуск. Сейчас стандартный отпуск в Украине составляет 24 дня, больше он только у некоторых профессий, например, у шахтеров, учителей, либо же у многодетных родителей малолетних детей. В законопроекте же предлагают увеличить его до 28 дней. При этом, размер допустимого отпуска за свой счет останется прежним – 30 дней в году.\r\nДистанционная работа\r\nДистанционная работа, которая уже давно заняла востребованную нишу на рынке труда, до сих пор никак не регламентируется отечественным законодательством. В новом варианте кодекса дистанционная работа становится вполне законной и легальной.\r\n"При заключении трудового договора или позже стороны могут договориться о выполнении работником работы дома (надомный труд), если он имеет для этого необходимые условия, отвечающие требованиям охраны труда, пожарной безопасности и санитарии", – написано в законопроекте.\r\nНовые причины для увольнения\r\nСписок причин из-за которых сотрудника могут уволить значительно вырос: например, в новом кодексе есть упоминание о том, что уволить могут за разглашение коммерческой тайны или же из-за неудовлетворительного состояния здоровья.\r\nПричины для увольнения теперь оформлены так:\r\n\r\nПо соглашению сторон;\r\nПо истечению срока трудового контракта;\r\nПризыв на военную службу;\r\nВ связи с сокращением штата;\r\nРасторжение трудового договора по инициативе работника;\r\nВступление силу приговора суда, которым работник осужден к лишению свободы;\r\nВыявление несоответствия работника занимаемой должности;\r\nСистематическое неисполнение работником обязанностей без уважительных причин;\r\nПрогул (в том числе отсутствия на работе более трех часов в течение рабочего дня) без уважительных причин;\r\nНеявка на работу в течение более четырех месяцев подряд вследствие временной нетрудоспособности, не считая отпуска по беременности и родам;\r\nПоявление на работе в нетрезвом состоянии;\r\nСовершение хищения по месту работы.\r\n\r\nЗащита прав беременных\r\nСейчас в трудовом законодательстве уже прописано, что беременных женщин не могут привлекать к сверхурочной или ночной работе. В новой редакции также предлагается на время проведения медицинских обследований освобождать женщин от выполнения роботы и сохранять за ними среднюю зарплату.\r\n"Работодатель обязан освободить беременную женщину от выполнения работы на период прохождения рекомендованных врачом медицинских обследований, проводимых в связи с беременностью, если такие обследования должны проводиться в рабочее время. На время проведения медицинского обследования за беременной женщиной сохраняется средняя заработная плата", – сказано в трудовом кодексе.\r\nИспытательный срок\r\nСогласно новому Трудовому кодексу, испытательный срок должен составлять не более трех месяцев, а для рабочих специальностей всего один месяц. Если сотрудник все же не подходит компании и работодатель хочет его уволить, он должен предупредить его как минимум за три дня.\r\nОтносительно испытания при принятии на работу – статья 39 указывает перечень лиц, для которых не устанавливается испытательный срок:\r\n\r\nнесовершеннолетние;\r\nуволенные с военной или альтернативной (невоенной) службы, которые впервые приступают к работе в течение года после такого увольнения;\r\nизбранные на должность;\r\nпобедители конкурсного отбора на замещение вакантной должности;\r\nте, которые прошли стажировку во время принятия на работу с отрывом от основной работы;\r\nте, которые закончили профессионально-технические или высшие учебные заведения и впервые приступают к работе по полученной профессии (специальности);\r\nбеременные женщины, работники с семейными обязанностями, имеющих детей в возрасте до трех лет;\r\nинвалиды направлены на работу согласно рекомендациям медико-социальной экспертизы.\r\nте, с которыми заключается трудовой договор сроком до двух месяцев.\r\n\r\nРепатриация сотрудников\r\nВ законопроекте также прописали возможность репатриации сотрудников - возвращение работников, находившихся за пределами Украины в командировке для выполнения монтажных, наладочных, ремонтных, строительных работ или работ, выполняемых вахтовым методом, или же обучение с отрывом от работы.\r\nРепатриация организовывается работодателем, либо же компетентным органом государственной власти, который выбирает Кабинет Министров, и который компенсирует все затраты за счет работодателя.\r\nПраво на репатриацию есть у членов морского экипажа, речного, воздушного судна или поездной бригады, работники, которые заняты на международных перевозках и т.д.\r\nРепатриация возможна и нужна в случае:\r\n\r\nистечения срока трудового договора или трудового договора на конкретный рейс, который закончился за рубежом;\r\nзаболевания, получения травм или по другим причинам, подтвержденным медицинским заключением, если работник по медицинскому заключению является транспортабельным;\r\nкатастрофы транспортного средства, на котором работал работник;\r\nесли владелец транспортного средства не может выполнять обязанности работодателя в результате банкротства, продажи транспортного средства, изменения регистрации, ареста транспортного средства или по другим причинам;\r\nесли транспортное средство без согласия работника направляется в зону военных действий.\r\n\r\nСлияние компаний\r\nВ новом документе более детально прописали механизм правопреемства трудовых отношений в случае смены собственника юридического лица, передачи целостных имущественных комплексов юридического лица, его структурных подразделений в аренду, реорганизации юридического лица работодателя (слияние, присоединение, разделение, преобразование).\r\nЕсли все это происходит, трудовые отношения с работниками продолжаются, а работодатель обязан в недельный срок проинформировать о факте правопреемства работников и выборный орган первичной профсоюзной организации (профсоюзного представителя), а в случае ее отсутствия – свободно избранных представителей работников.\r\nПравопреемник (то есть новый начальник) может уволить уволить работников только на основаниях, предусмотренным этим же кодексом.\r\nТаким образом, изменений в обновленной версии кодекса представлено немало, правда, документ все еще находится в подвешенном состоянии. Но, в Минстоцполитики надеются, что вскоре Рада все же рассмотрит его и сможет окончательно принять во втором чтении.\r\nИнфографика: "Сегодня"\r\nКак сообщали Українські Новини, Рева прокомментировал скандальную инициативу Минсоцполитики о трудоустройстве ФОПов. Также украинских работодателей с 2018 года обязали нанимать людей старше 45 лет.\r\nКроме того, в Украине хотят ввести термин "работодатель" и определить критерии для оформления трудовго договора.