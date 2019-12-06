НАБУ отказалось открыть дело из-за предоставления охраны Богдану

Национальное бюро расследований (НАБУ) отказалось открывать дело по факту предоставления государственной охраны руководителю Офиса Президента Андрею Богдану.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

26 июня Президент Владимир Зеленский подписал документ, которым обеспечил Богдана госохраной.

Причем охрана УГО оплачивается за бюджетные средства и по закону предоставляется Президенту, премьер-министру, первому вице-премьеру, руководству Верховной Рады, председателям Конституционного и Верховного судов, министру иностранных дел и генеральному прокурору.

Учитывая это, общественная организация "Всеукраинское объединение юристов "Маємо Право" 27 ноября подала заявление о возможных правонарушениях в НАБУ.

Организация указывает, что на содержание УГО из государственного бюджета Украины выделяются многомиллионные средства, поэтому в таких действиях усматривается состав уголовного преступления, предусмотренного ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса.

В действиях же Президента, связанных с изданием такого распоряжения усматривается состав уголовного преступления, предусмотренного ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса.

Исходя из того, что НАБУ отказалась расследовать возможные правонарушение, заявление было подано в Высший антикоррупционный суд, однако суд принял решение не обязывать НАБУ расследовать данный факт.

Как сообщали Українські Новини, Богдан незаконно получил госохрану и номера прикрытия.

Также сообщалось, что Богдан на выборах президента был аккредитован в ЦИК как журналист "1+1".