Росія вимагає виключити питання окупованого Криму з резолюції ОБСЄ

Російська делегація на щорічному засіданні Ради міністрів зовнішніх справ ОБСЄ в Братиславі 6 грудня вимагала виключити з декларації міністерської зустрічі питання тимчасово окупованого Криму. Про це заявив глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров на своїй сторінки на Facebook. В документі він зазначив, що делегація РФ наполягає на виключенні з підготовленого проекту декларації ОБСЄ будь-які згадки про Крим. За словами Чубарова, в документі хотіли згадати, що ОБСЄ і надалі слід приділяти увагу тимчасово окупованому Криму, використовуючи всі наявні інструменти. "У зв'язку з цим від імені найвищого представницького органу корінного народу Криму - Меджлісу кримськотатарського народу, закликаємо міністрів закордонних справ країн-учасниць ОБСЄ не піддаватися на шантаж російської делегації", - йдеться у зверненні Чубарова. У зверненні голова Меджлісу закликав додати питання деокупації Криму в Загальнополітичну декларацію. Як повідомляли Українські Новини, не так давно розгорівся скандал з компанією Apple, яка зарахувала в додатку Кримський півострів до території РФ. Міністр закордонних справ Литви відреагував на це і заявив, що в питаннях Криму не може бути такого поняття як "спірна кордон".