Росія вимагає виключити питання окупованого Криму з резолюції ОБСЄ

"У зв'язку з цим від імені найвищого представницького органу корінного народу Криму - Меджлісу кримськотатарського народу, закликаємо міністрів закордонних справ країн-учасниць ОБСЄ не піддаватися на шантаж російської делегації", - йдеться у зверненні Чубарова.

У зверненні голова Меджлісу закликав додати питання деокупації Криму в Загальнополітичну декларацію.

Як повідомляли Українські Новини, не так давно розгорівся скандал з компанією Apple, яка зарахувала в додатку Кримський півострів до території РФ.

Міністр закордонних справ Литви відреагував на це і заявив, що в питаннях Криму не може бути такого поняття як "спірна кордон".