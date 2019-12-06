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06 грудня 2019, пʼятниця, 09:43 37
Зовнішня політика 2019-12-06T12:45:03+02:00
Українські Новини
Росія вимагає виключити питання окупованого Криму з резолюції ОБСЄ

Росія вимагає виключити питання окупованого Криму з резолюції ОБСЄ

Таня Войтюк
анексія Криму, Рефат Чубаров, ОБСЄ
ОБСЄ. Фото: Facebook/Організація з безпеки і співробітництва в Європі
ОБСЄ. Фото: Facebook/Організація з безпеки і співробітництва в Європі

Російська делегація на щорічному засіданні Ради міністрів зовнішніх справ ОБСЄ в Братиславі 6 грудня вимагала виключити з декларації міністерської зустрічі питання тимчасово окупованого Криму.

Про це заявив глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров на своїй сторінки на Facebook.

В документі він зазначив, що делегація РФ наполягає на виключенні з підготовленого проекту декларації ОБСЄ будь-які згадки про Крим. За словами Чубарова, в документі хотіли згадати, що ОБСЄ і надалі слід приділяти увагу тимчасово окупованому Криму, використовуючи всі наявні інструменти.

"У зв'язку з цим від імені найвищого представницького органу корінного народу Криму - Меджлісу кримськотатарського народу, закликаємо міністрів закордонних справ країн-учасниць ОБСЄ не піддаватися на шантаж російської делегації", - йдеться у зверненні Чубарова.

У зверненні голова Меджлісу закликав додати питання деокупації Криму в Загальнополітичну декларацію.

Як повідомляли Українські Новини, не так давно розгорівся скандал з компанією Apple, яка зарахувала в додатку Кримський півострів до території РФ.

Міністр закордонних справ Литви відреагував на це і заявив, що в питаннях Криму не може бути такого поняття як "спірна кордон".

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