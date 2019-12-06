Масштабные пробки в Киеве: сегодня ограничат движение на Северном мосту

В Киеве 6 декабря ремонтные работы будут проводиться на Северном мосту, в связи с чем введут временное ограничение движения автомобильного транспорта на этом участке дороги.

Об этом сообщает КК "Киевавтодор" в Facebook.

Движение автотранспорта будет частично ограничено с 9 утра до 17:00. Будет доступен проезд только в направлении Троещины. Отмечается, что ограничения водят в связи с продолжением текущего ремонта покрытия Северного моста.

Движение транспорта ограничено на мосту Патона и Южном мосту из-за аварий.

На правом берегу пробки образовались возле станций метро "Сырец", "Дорогожичи", проспекте Степана Бандеры, улицы Набережно-Крещатицкая, улице Юрия Ильенко, улице Сечевых Стрельцов, бульваре Тараса Шевченко, проспекте Победы, улице Михаила Грушевского, бульваре Леси Украинский, Набережном шоссе, улице Николая Гринченка. Проспект Валерия Лобановского также стоит.

Карта пробок. Фото: Google maps

Как сообщали Українські Новини, в горсовете Киева решили бороться с брошенными на улицах столицы автомобилями методом эвакуации и дальнейшей утилизации.

Напомним, с 1 ноября дня на некоторых улицах Киева снова действуют ограничения скорости до 50 км/ч.