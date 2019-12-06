подписаться на рассылку
23.7 24
26.05 26.6
˟
06 декабря 2019, пятница, 09:00 1270
Общество 2019-12-06T10:45:02+02:00
Українські Новини
Масштабные пробки в Киеве: сегодня ограничат движение на Северном мосту

Масштабные пробки в Киеве: сегодня ограничат движение на Северном мосту

Таня Войтюк
Северный мост, Транспорт, Ограничение движения, Пробки
Пробки на киевских мостах. Фото: Google maps
Пробки на киевских мостах. Фото: Google maps

В Киеве 6 декабря ремонтные работы будут проводиться на Северном мосту, в связи с чем введут временное ограничение движения автомобильного транспорта на этом участке дороги.

Об этом сообщает КК  "Киевавтодор" в Facebook.

Движение автотранспорта будет частично ограничено с 9 утра до 17:00. Будет доступен проезд только в направлении Троещины. Отмечается, что ограничения водят в связи с продолжением текущего ремонта покрытия Северного моста.

Движение транспорта ограничено на мосту Патона и Южном мосту из-за аварий. 

На правом берегу пробки образовались возле станций метро "Сырец", "Дорогожичи", проспекте Степана Бандеры, улицы Набережно-Крещатицкая, улице Юрия Ильенко, улице Сечевых Стрельцов, бульваре Тараса Шевченко, проспекте Победы, улице Михаила Грушевского, бульваре Леси Украинский, Набережном шоссе, улице Николая Гринченка. Проспект Валерия Лобановского также стоит.

Карта пробок. Фото: Google mapsКарта пробок. Фото: Google maps

Как сообщали Українські Новини, в горсовете Киева решили бороться с брошенными на улицах столицы автомобилями методом эвакуации и дальнейшей утилизации.

Напомним, с 1 ноября дня на некоторых улицах Киева снова действуют ограничения скорости до 50 км/ч.

Больше новостей о: Северный мост Транспорт Ограничение движения Пробки

Архив
Новости
Спасатели в Одессе всю ночь разбирали завалы сгоревшего здания 10:44
Суд начнет рассмотрение дела против Насалика на старый Новый год 10:43
Перед выходными курс рубля взлетел в киевских обменниках 10:25
Суд обязал НАБУ открыть дело по факту возможных злоупотреблениях Геруса 10:10
Доллар и евро рекордно обвалились перед выходными 09:54
больше новостей
Владимир Зеленский.Скриншот: youtube/ Новости Харькова
Пранкер Лексус позвонил Зеленскому с требованием впустить в Киев и снять санкции СБУ: запись разговора 21:19
Выборы на Донбассе хотим провести одновременно с местными выборами по всей Украине, - помощник Зеленского 21:16
Курс покупки рубля рухнул в киевских обменниках 10:45
Вижу, что у моего ребенка нет полголовы: Соболевы рассказали о моменте убийства сына и кого подозревают в заказе 16:10
В Украину идет неожиданное потепление с густыми туманами: прогноз погоды на конец недели 14:00
больше новостей
Владимир Зеленский.Скриншот: youtube/ Новости Харькова
Пранкер Лексус позвонил Зеленскому с требованием впустить в Киев и снять санкции СБУ: запись разговора 21:19
Цена на газ может увеличиться в два раза в случае прекращения транзита, - Коболев 21:33
В одесском пожаре пострадал Институт морской биологии и археологии: сгорели ценные коллекции 21:12
Кабмин уволил Зеркаль и Чернегу 14:12
Виталий Кличко. Фото: kiev.klichko.org
Пранкер "Джокер" заявил, что пообщался от имени Тищенко с Кличко о Гео Леросе 16:41
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok