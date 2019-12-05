До Нового года уже нет времени, - Арахамия о законопроектах по статусу Донбасса и запуске рынка земли

Председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что до 2020 года не успеют принять законопроекты о рынке земли и о статусе Донбасса. Об этом он рассказал журналистам, передают Українські Новини.

"Если все авторы - а я думаю, что все оппозиционные силы на рассмотрении повторном и голосовании этих правок, - то я думаю, что предварительная оценка - 2 недели голосований. До Нового года уже нет времени голосовать 2 недели. Вообще", - сказал он.



Депутат также прогнозирует, что новый законопроект о статусе Донбасса не будет принят до 2020 года. Он добавил, что работа над документом еще не начиналась.



"Исходя из того парламентского опыта небольшого, который мы имеем, если это вообще новый концепт и новый закон, то нужно минимум 3 недели", - подчеркнул он.



Арахамия считает, что всего рассмотрение законопроекта об особом статусе Донбасса займет полтора месяца.



Также политик допускает внесение нового проекта постановления о смене председателя комитета по международному сотрудничеству.



Как сообщали Українські Новини, Разумков заявил, что новый закон об особом статусе Донбасса нужно принять до 2020. Также он говорил, что новый закон об особом статусе Донбасса депутаты напишут вместе с общественностью.







