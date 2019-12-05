підписатися на розсилку
23.75 24.05
26.1 26.65
˟
  • Новини
  • Політика
  • До Нового року вже немає часу, - Арахамія про законопроекти щодо статусу Донбасу і запуску ринку землі
05 грудня 2019, четвер, 23:15 9
Політика 2019-12-06T00:30:01+02:00
Українські Новини
До Нового року вже немає часу, - Арахамія про законопроекти щодо статусу Донбасу і запуску ринку землі

До Нового року вже немає часу, - Арахамія про законопроекти щодо статусу Донбасу і запуску ринку землі

Валерия Назаренко
Рада 9 скликання, Давид Арахамія, Ринок землі, Особливий статус Донбасу
Давид Арахамія
Давид Арахамія

Голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія заявив, що до 2020 року не встигнуть прийняти законопроекти про ринок землі та про статус Донбасу. Про це він розповів журналістам, передають Українські Новини.

"Якщо всі автори - а я думаю, що всі опозиційні сили на повторному розгляді і голосуванні цих правок, - то я думаю, що попередня оцінка - 2 тижні голосувань. До Нового року вже немає часу голосувати 2 тижні. Взагалі", - сказав він.


Депутат також прогнозує, що новий законопроект про статус Донбасу не буде прийнятий до 2020 року. Він додав, що робота над документом ще не починалася.

"Виходячи з того парламентського невеликого досвіду, який ми маємо, якщо це взагалі новий концепт і новий закон, то потрібно мінімум 3 тижні", - підкреслив він.

Арахамія вважає, що розгляд законопроекту про особливий статус Донбасу займе півтора місяця. Також політик допускає внесення нового проекту постанови про зміну голови комітету з міжнародного співробітництва.

Як повідомляли Українські Новини, Разумков заявив, що новий закон про особливий статус Донбасу потрібно прийняти до 2020. Також він говорив, що новий закон про особливий статус Донбасу депутати напишуть разом з громадськістю.

Більше новин про: Рада 9 скликання Давид Арахамія Ринок землі Особливий статус Донбасу

Архів
Новини
Зеленський і Макрон скоординували позиції перед зустріччю в "нормандському форматі" 23:43
До Нового року вже немає часу, - Арахамія про законопроекти щодо статусу Донбасу і запуску ринку землі 23:15
Тіло жінки знайшли на місці пожежі в одеському коледжі 22:25 Доповнено
Рада має намір ввести безкоштовну медичну допомогу для інвалідів війни 22:19
ДБР готує проект підозри щодо скандального призначенням Семочка заступник голови Служби зовнішньої розвідки 21:59
більше новин
Керівництво аеропорту "Київ" планує розширити злітно-посадкову смугу 12:55
"95 Квартал" став на коліна перед Поплавським, - ЗМІ 19:19
Недашковський за удосконалення механізму спецзобов'язань для "Енергоатому" 14:47
Кандидат у керівники "Укркосмосу" Усов продавав школярам безкоштовні підручники, - Голобуцький 12:22
Екс-міністр економіки Польщі закликав владу України не зосереджуватися на імпорті електроенергії з Росії та Білорусі 12:11
більше новин
Сьогодні В'ятрович має з'явитися до суду 07:00
Соцгарантії як у ветеранів: як добровольцям отримати статус учасника бойових дій 06:45
Масштабна пожежа в одеському коледжі: рятувальники назвали можливу причину займання 08:00
Випередили тільки Грузію і Молдову: дослідження рівня освіти в Україні показало шокуючі результати 11:22
Ремонт дороги черепашками. Фото: facebook.com/Alla Kalinskaya
Креативний підхід: в Одеській області дорогу "відремонтували" черепашками від рапанів 17:28
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok