До Нового року вже немає часу, - Арахамія про законопроекти щодо статусу Донбасу і запуску ринку землі

Голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія заявив, що до 2020 року не встигнуть прийняти законопроекти про ринок землі та про статус Донбасу. Про це він розповів журналістам, передають Українські Новини.

"Якщо всі автори - а я думаю, що всі опозиційні сили на повторному розгляді і голосуванні цих правок, - то я думаю, що попередня оцінка - 2 тижні голосувань. До Нового року вже немає часу голосувати 2 тижні. Взагалі", - сказав він.



Депутат також прогнозує, що новий законопроект про статус Донбасу не буде прийнятий до 2020 року. Він додав, що робота над документом ще не починалася.



"Виходячи з того парламентського невеликого досвіду, який ми маємо, якщо це взагалі новий концепт і новий закон, то потрібно мінімум 3 тижні", - підкреслив він.



Арахамія вважає, що розгляд законопроекту про особливий статус Донбасу займе півтора місяця. Також політик допускає внесення нового проекту постанови про зміну голови комітету з міжнародного співробітництва.



Як повідомляли Українські Новини, Разумков заявив, що новий закон про особливий статус Донбасу потрібно прийняти до 2020. Також він говорив, що новий закон про особливий статус Донбасу депутати напишуть разом з громадськістю.