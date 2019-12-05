Рада намерена ввести бесплатную медпомощь для инвалидов войны

Верховная Рада намерена ввести бесплатную медицинскую помощь для инвалидов войны в больницах Министерства обороны и Министерства внутренних дел.

За принятие законопроекта №1198 за основу проголосовали 313 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українськi Новини.



Законопроектом предлагается предоставлять бесплатную медицинскую помощь в учреждениях здравоохранения Министерства обороны, Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки, Государственной службы специальной связи и защиты информации, Министерства внутренних дел, других центральных органов исполнительной власти, которые в соответствии с законом осуществляют руководство военными формированиями, лицам с инвалидностью вследствие войны.



Так, на бесплатную медпомощь в таких учреждениях могут претендовать лица из числа участников боевых действий на территории других государств, военнослужащих (резервистов, военнообязанных) Вооруженных сил Украины, правоохранительных органов, образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, в том числе добровольцев антитеррористической операции, лиц, ставших лицами с инвалидностью вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в ходе участия в АТО, добровольцы и волонтеры АТО.



Как сообщали Українськi Новини, Рада предоставила статус добровольцам АТО до закона о суверенитете Донбасса.





Также, как добровольцам получить статус участника боевых действий.



