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05 грудня 2019, четвер, 21:37 12
Суспільство 2019-12-05T21:39:05+02:00
Українські Новини
Ціна на газ може зрости в два рази у разі припинення транзиту, - Коболєв

Ціна на газ може зрости в два рази у разі припинення транзиту, - Коболєв

Валерия Назаренко
НАК
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Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" заявила про можливе збільшення ціни на природний газ в 2 рази до початку 2020 року у разі припинення транзиту російського газу через територію України в Європу.

Про це повідомив голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв в інтерв'ю виданню "Ліга.Бізнес", передають Українські Новини.

"Це питання гіпотетичне. Кризові ціни спрогнозувати складно, але думаю, я не помилюся, якщо скажу, що ціна на перших порах може і подвоїтися", - сказав він, відповідаючи на питання, на скільки можуть зрости ціни на газ у разі припинення транзиту.

Також Коболєв повідомив, що зростання цін на газ в Європі буде означати зростання цін в Україні.

Як повідомляли Українські Новини, президент Росії Володимир Путін вважає економічно неприйнятними запропоновані Україною умови для нового контракту на транзит природного газу з 1 січня 2020 року, при цьому в "Нафтогазі" цю заяву спростували.

"Газпром" заявив, що Україна повинна почати закупівлю російського газу для відновлення транзиту з 2020.

"Нафтогаз" чекає пропозицій від російської сторони для відмови від претензій до "Газпрому" на 22 млрд доларів.

У ці 22 млрд доларів входить 3 млрд доларів за рішенням Стокгольмського арбітражу, ще один позов "Нафтогазу" на 12 млрд доларів, а також накладений Антимонопольним комітетом на "Газпром" штраф у розмірі 7 млрд доларів.

Раніше Україна на тристоронніх переговорах мала намір домовлятися з Євросоюзом і Росією про 10-річний контракт на транзит природного газу в обсягах до 90 млрд куб. м в рік.

Більше новин про: НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв Транзит газу через Україну Ціна на газ

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