Помощник Зеленского Ермак за проведения выборов на Донбассе при наличии контроля над границей с Россией

Помощник Президента Владимира Зеленского Андрей Ермак настаивает на возможности проведения местных выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей только при наличии контроля Украиной над границей с Россией.

Об этом он заявил в Лондоне на встрече, организованной Chatham House.



"На тот период когда проходят выборы по украинскому законодательству на этой территории не могут находиться какие-либо иностранные войска или другие нелегальные с точки зрения украинского законодательства вооруженные группы. Также согласно украинскому законодательству на день проведения выборов контроль за государственной границей должен быть за украинским воином", - сказал Ермак.



В то же время Ермак подчеркнул, что если Украина не увидеть готовность России к достижению мира, то может реализовывать альтернативный "план В".



"Если мы не увидим сегодня готовности со стороны РФ идти к мирному процессу, к выполнению Минских договоренностей, ж, будем тогда не в фигуральном плане строить стену и жить дальше. У нас есть друзья, будем привлекать и принимать их опыт. Я имею в виду в первую очередь Израиль", - пояснил помощник президента.



Но Ермак подчеркнул, что Украина прежде всего настроена успешное ведение переговоров.



Как сообщали Українськi Новини, в начале декабря Президент Владимир Зеленский заявлял, что переход к вопросу проведения местных выборов на временно неподконтрольной территории Донецкой и Луганской областей возможен после проведния полномасштабного обмена, вывода всех незаконных вооруженных формирований и оружия, а также достижения устойчивого перемирия.



Вопрос контроля границы был одним из основных, по которым Украина и Россия не могли достичь консенсуса при обсуждении вопроса о проведении местных выборов на Донбассе во время президентства Петра Порошенко.



Украина настаивала, что выборы могут быть проведены только после получения Украиной полного контроля над границей, Россия же настаивала на необходимости вначале провести выборы, а потом уже передать контроль над границей.