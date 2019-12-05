Вибори на Донбасі хочемо провести одночасно з місцевими виборами по всій Україні, - помічник Зеленського

Помічник Президента Володимира Зеленського Андрій Єрмак виступає за проведення виборів в окремих районах Донецької і Луганської областей в один день зі всеукраїнськими місцевими виборами 31 жовтня 2020 року.

Про це він сказав під час сьогоднішнього виступу на заході в Chatham House в Лондоні, повідомляють "Новини Донбасу" з місця подій.



"Ми хочемо провести вибори одночасно по всій Україні 31 жовтня 2020 року", — сказав Єрмак.



Він висловив сподівання, що під час зустрічі "нормандської четвірки" 9 грудня в Парижі сторони обговорять питання забезпечення безпеки в ОРДЛО перед виборами, а також доступу туди українських ЗМІ та кандидатів.



"Хтось повинен забезпечувати порядок на цій території і допустити спостерігачів, українські медіа і кандидатів. А це питання буде обговорюватися в Парижі, я сподіваюся. Але це обов'язково буде відбуватися при участі ОБСЄ. І ми вже говоримо з ОБСЄ про розширення їх мандату", — зазначив Єрмак.



Як повідомляли Українські Новини, Єрмак наполягає на можливості проведення місцевих виборів в окремих районах Донецької та Луганської областей тільки за наявності Україною контролю над кордоном з Росією.



Також, Зеленський заявив, що вибори на Донбасі можливі тільки після обміну, виведення військ і перемир'я.