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05 грудня 2019, четвер, 21:20 7
Політика 2019-12-05T22:15:03+02:00
Українські Новини
Вибори на Донбасі хочемо провести одночасно з місцевими виборами по всій Україні, - помічник Зеленського

Вибори на Донбасі хочемо провести одночасно з місцевими виборами по всій Україні, - помічник Зеленського

Валерия Назаренко
Андрій Єрмак, Місцеві вибори, ОРДЛО, Вибори на Донбасі
Андрій Єрмак. Фото:
Андрій Єрмак. Фото: "Українська правда"

Помічник Президента Володимира Зеленського Андрій Єрмак виступає за проведення виборів в окремих районах Донецької і Луганської областей в один день зі всеукраїнськими місцевими виборами 31 жовтня 2020 року.

Про це він сказав під час сьогоднішнього виступу на заході в Chatham House в Лондоні, повідомляють "Новини Донбасу" з місця подій.

"Ми хочемо провести вибори одночасно по всій Україні 31 жовтня 2020 року", — сказав Єрмак.

Він висловив сподівання, що під час зустрічі "нормандської четвірки" 9 грудня в Парижі сторони обговорять питання забезпечення безпеки в ОРДЛО перед виборами, а також доступу туди українських ЗМІ та кандидатів.

"Хтось повинен забезпечувати порядок на цій території і допустити спостерігачів, українські медіа і кандидатів. А це питання буде обговорюватися в Парижі, я сподіваюся. Але це обов'язково буде відбуватися при участі ОБСЄ. І ми вже говоримо з ОБСЄ про розширення їх мандату", — зазначив Єрмак.

Як повідомляли Українські Новини, Єрмак наполягає на можливості проведення місцевих виборів в окремих районах Донецької та Луганської областей тільки за наявності Україною контролю над кордоном з Росією.

Також, Зеленський заявив, що вибори на Донбасі можливі тільки після обміну, виведення військ і перемир'я.

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