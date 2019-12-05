Суд снял арест с дома Кличко в центре Киева

Печерский районный суд отменил арест нежилого дома в центре Киева, аукцион на приобретение которого выиграла компания Владимира Кличко, брата мэра Виталия Кличко.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

Согласно материалам, Государственное бюро расследований расследует дело о возможном завладении имуществом территориальной общины Киева.

Речь идет именно об этом доме площадью 1 419,3 кв. м., который расположен по адресу: улица Богдана Хмельницкого, 34Б.

Данное помещение в рамках дела было арестовано, однако в интересах Киевского горсовета была подана жалоба с просьбой отменить наложение ареста.

27 ноября суд отменил арест нежилого дома.

По данным СМИ, сейчас это здание якобы используется гостиницей 11 Mirrors.

Ранее сообщалось, что здание в центре Киева, которое братья Кличко отобрали у киевлян, арестовали.

Как сообщали Українськi Новини, в скандальном доме-монстре на Подоле застройщика обязали снести верхние этажи.