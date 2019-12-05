подписаться на рассылку
23.75 24.05
26.1 26.65
˟
  • Новости
  • Политика
  • По итогам "нормандской встречи" Зеленский может предложить Раде продлить закон об особом статусе Донбасса
05 декабря 2019, четверг, 19:29 8
Политика 2019-12-05T19:30:01+02:00
Українські Новини
По итогам "нормандской встречи" Зеленский может предложить Раде продлить закон об особом статусе Донбасса

По итогам "нормандской встречи" Зеленский может предложить Раде продлить закон об особом статусе Донбасса

Владимир Зеленский, Особый статус Донбасса, Закон об особом статусе Донбасса
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

Помощник Президента Владимира Зеленского Андрей Ермак заявляет, что Президент Владимир Зеленский готов предложить Верховной Раде продлить действие закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" по результатам переговоров лидеров Германии, Франции, Украины и России, проведение которых намечено 9 декабря в Париже.

Об этом он заявил в Лондоне на встрече, организованной Chatham House.

"Президент Украины готов по результатам саммита в Парижа внести на рассмотрение парламента законопроект о продолжении действия этого закона", - сказал Ермак.

Как сообщали Українськi Новини,   срок действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" истекает 31 декабря.

В сентябре министр иностранных дел Вадим Пристайко настаивал на необходимости изменения данного закона.

Ранее министр иностранных дел Вадим Пристайко назвал "план Б" для "формулы Штайнмайера".

Тем временем, 6 октября, на вече против "формулы Штайнмайера" на Майдан пришли около 10 тысяч людей.

Больше новостей о: Владимир Зеленский Особый статус Донбасса Закон об особом статусе Донбасса

Архив
Новости
Немцы извинились с "пеплом" нацизма в инсталляции жертв Холокоста 19:38
Решение Кабмином проблемы с доставкой пенсий для людей играет важную роль, – эксперт 19:35
Помощник Зеленского Ермак за проведения выборов на Донбассе при наличии контроля над границей с Россией 19:33
По итогам "нормандской встречи" Зеленский может предложить Раде продлить закон об особом статусе Донбасса 19:29
Зеленский назначил Рудницкого председателем Радеховской райадминистрации во Львовской области 19:17
больше новостей
Стики для IQOS и Glo могут подняться в цене из-за новых налогов 20:01
Вижу, что у моего ребенка нет полголовы: Соболевы рассказали о моменте убийства сына и кого подозревают в заказе 16:10
Пробка в Киеве. Фото: dtp.kiev.ua
В Киеве на Богатырской произошло массовое ДТП: движение парализовано 12:28 Карта
Кабмин уволил Зеркаль и Чернегу 14:12
Это очень маленькая сумма, - Марина Порошенко о 700 млн гривен из госбюджета для своего фонда 21:15
больше новостей
В одесском пожаре пострадал Институт морской биологии и археологии: сгорели ценные коллекции 21:12
Кабмин уволил Зеркаль и Чернегу 14:12
Это очень маленькая сумма, - Марина Порошенко о 700 млн гривен из госбюджета для своего фонда 21:15
За некачественную коммуналку можно не платить: как сэкономить деньги 05:50
Дубилет инициирует отмену учетных книг для физлиц-предпринимателей 10:58
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok