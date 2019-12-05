По итогам "нормандской встречи" Зеленский может предложить Раде продлить закон об особом статусе Донбасса

Помощник Президента Владимира Зеленского Андрей Ермак заявляет, что Президент Владимир Зеленский готов предложить Верховной Раде продлить действие закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" по результатам переговоров лидеров Германии, Франции, Украины и России, проведение которых намечено 9 декабря в Париже.

Об этом он заявил в Лондоне на встрече, организованной Chatham House.

"Президент Украины готов по результатам саммита в Парижа внести на рассмотрение парламента законопроект о продолжении действия этого закона", - сказал Ермак.

Как сообщали Українськi Новини, срок действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" истекает 31 декабря.

В сентябре министр иностранных дел Вадим Пристайко настаивал на необходимости изменения данного закона.

Ранее министр иностранных дел Вадим Пристайко назвал "план Б" для "формулы Штайнмайера".

Тем временем, 6 октября, на вече против "формулы Штайнмайера" на Майдан пришли около 10 тысяч людей.