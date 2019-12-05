Фото дня: Журнал Time розмістив Зеленського на новій обкладинці

Журнал Time розмістив на обкладинці свого грудневого номера фото Президента України Володимира Зеленського.

Про це йдеться на сайті видання.

Зокрема, на фото Зеленський сидить зі складеними руками, у нього серйозний погляд, а напис свідчить: "Людина посередині. Український Президент Володимир Зеленський опинився між Путіним і Трампом".



Статтю про Зеленського написав журналіст Саймон Шустер. Вона називається "Я не боюсь питань імпічменту". Як Президент України Володимир Зеленський відіграє свою роль в найполітичнішій драмі світу".



В самому матеріалі розповідається про скандал навколо імпічменту президента США Дональда Трампа, ролі українського лідера та його найближчого оточення.

Фото: time.com

Як повідомляли Українські Новини, США запустили процедуру імпічменту Трампа через можливий тиск на Зеленського в ході телефонної розмови з метою отримання політичної вигоди. А спецпредставник Держдепу у справах України Волкер подав у відставку після того, як його ім'я згадувалося у скарзі інформатора щодо тиску Дональда Трампа на Володимира Зеленського.