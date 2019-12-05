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05 грудня 2019, четвер, 19:01 19
ЗМІ 2019-12-05T19:30:02+02:00
Українські Новини
Фото дня: Журнал Time розмістив Зеленського на новій обкладинці

Фото дня: Журнал Time розмістив Зеленського на новій обкладинці

Обкладинка, Імпічмент, журнал Time, Володимир Зеленський
Зеленський. Фото: time.com
Зеленський. Фото: time.com

Журнал Time розмістив на обкладинці свого грудневого номера фото Президента України Володимира Зеленського.

Про це йдеться на сайті видання.

Зокрема, на фото Зеленський сидить зі складеними руками, у нього серйозний погляд, а напис свідчить: "Людина посередині. Український Президент Володимир Зеленський опинився між Путіним і Трампом".


Статтю про Зеленського написав журналіст Саймон Шустер. Вона називається "Я не боюсь питань імпічменту". Як Президент України Володимир Зеленський відіграє свою роль в найполітичнішій драмі світу".

В самому матеріалі розповідається про скандал навколо імпічменту президента США Дональда Трампа, ролі українського лідера та його найближчого оточення.

Фото: time.comФото: time.com

Як повідомляли Українські Новини, США запустили процедуру імпічменту Трампа через можливий тиск на Зеленського в ході телефонної розмови з метою отримання політичної вигоди. А спецпредставник Держдепу у справах України Волкер подав у відставку після того, як його ім'я згадувалося у скарзі інформатора щодо тиску Дональда Трампа на Володимира Зеленського.

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