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  • Команда Зеленского хочет провести выборы на Донбассе одновременно с всеукраинскими местными выборами - 31 октября
05 декабря 2019, четверг, 17:54 137
Политика 2019-12-05T17:54:51+02:00
Українські Новини
Команда Зеленского хочет провести выборы на Донбассе одновременно с всеукраинскими местными выборами - 31 октя

Команда Зеленского хочет провести выборы на Донбассе одновременно с всеукраинскими местными выборами - 31 октября

выборы на Донбассе, Местные выборы, Владимир Зеленский
Выборы. Фото: prm.ua
Выборы. Фото: prm.ua

Команда президента Владимира Зеленского рассчитывает, что выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей пройдут в один день со всеукраинскими местными выборами — 31 октября 2020 года. Об этом заявил помощник президента Украины Андрей Ермак во время сегодняшнего выступления в Chatham House в Лондоне, передают "Новости Донбасса".

"Мы хотим провести выборы одновременно по всей Украине 31 октября 2020 года", — сказал Ермак.

Он выразил надежду, что во время встречи "нормандской четверки" 9 декабря в Париже стороны обсудят вопрос обеспечения безопасности в ОРДЛО перед выборами, а также доступа туда украинских СМИ и кандидатов.

"Кто-то должен обеспечивать порядок на этой территории и допустить наблюдателей, украинские медиа и кандидатов. А этот вопрос будет обсуждаться в Париже, я надеюсь. Но это обязательно будет происходить при участии ОБСЕ. И мы уже говорим с ОБСЕ о расширении их мандата", — отметил Ермак.

Отдельно Ермак подчеркнул, что выборы в ОРДЛО возможны только тогда, когда там не будут находится иностранные войска или нелегальные вооруженные группы. Также он указал, что на день проведения выборов донбасский участок границы с Россией должен находиться под контролем Украины.

Как сообщали Українські Новини, президент Владимир Зеленский, который рассказал, кто поможет вернуть Крым в новом формате переговоров, также заявляет, что переход к вопросу проведения местных выборов на временно неподконтрольной территории Донецкой и Луганской областей возможен после проведния полномасштабного обмена, вывода всех незаконных вооруженных формирований и оружия, а также достижения устойчивого перемирия/

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