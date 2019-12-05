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  • Команда Зеленського хоче провести вибори на Донбасі одночасно з всеукраїнськими місцевими виборами 31 жовтня
05 грудня 2019, четвер, 17:54 16
Політика 2019-12-05T20:15:02+02:00
Українські Новини
Команда Зеленського хоче провести вибори на Донбасі одночасно з всеукраїнськими місцевими виборами 31 жовтня

Команда Зеленського хоче провести вибори на Донбасі одночасно з всеукраїнськими місцевими виборами 31 жовтня

Вибори на Донбасі, Місцеві вибори, Володимир Зеленський
Вибори. Фото: prm.ua
Вибори. Фото: prm.ua

Команда президента Володимира Зеленського розраховує, що вибори в окремих районах Донецької та Луганської областей пройдуть в один день зі всеукраїнськими місцевими виборами 31 жовтня 2020 року. Про це заявив помічник президента України Андрій Єрмак під час сьогоднішнього виступу в Chatham House в Лондоні, передають "Новини Донбасу".

"Ми хочемо провести вибори одночасно по всій Україні 31 жовтня 2020 року", — сказав Єрмак.

Він висловив сподівання, що під час зустрічі "нормандської четвірки" 9 грудня в Парижі сторони обговорять питання забезпечення безпеки в ОРДЛО перед виборами, а також доступу туди українських ЗМІ та кандидатів.

"Хтось повинен забезпечувати порядок на цій території і допустити спостерігачів, українські медіа і кандидатів. А це питання буде обговорюватися в Парижі, я сподіваюся. Але це обов'язково буде відбуватися при участі ОБСЄ. І ми вже говоримо з ОБСЄ про розширення їх мандата", — зазначив Єрмак.

Окремо Єрмак підкреслив, що вибори в ОРДЛО можливі тільки тоді, коли там не будуть знаходиться іноземні війська або нелегальні збройні групи. Також він зазначив, що на день проведення виборів донбаський ділянку кордону з Росією повинен знаходитися під контролем України.

Як повідомляли Українські Новини, президент Володимир Зеленський, який розповів, хто допоможе повернути Крим у новому форматі переговорів, також заявляє, що перехід до питання проведення місцевих виборів на тимчасово непідконтрольної території Донецької і Луганської областей можливий після проведння повномасштабного обміну, виведення всіх незаконних збройних формувань та зброї, а також досягнення сталого перемир'я.

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