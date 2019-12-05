подписаться на рассылку
23.75 24.05
26.1 26.65
˟
  • Новости
  • Политика
  • Пранкер "Джокер" заявил, что пообщался от имени Тищенко с Кличко о Гео Леросе
05 декабря 2019, четверг, 16:41 288
Политика 2019-12-05T17:13:53+02:00
Українські Новини
Пранкер "Джокер" заявил, что пообщался от имени Тищенко с Кличко о Гео Леросе

Пранкер "Джокер" заявил, что пообщался от имени Тищенко с Кличко о Гео Леросе

пранкер Джокер, Александр Ткаченко, Гео Лерос, Виталий Кличко
Виталий Кличко. Фото: kiev.klichko.org
Виталий Кличко. Фото: kiev.klichko.org

Пранкер "Джокер", который ране извинился перед генпрокурором Русланом Рябошапкой, заявил, что переписывался с мэром Киева Виталием Кличко от имени депутата Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Николая Тищенко.

Об говорится в сообщении в Telegram-канале "Джокер".

"Сегодня подрались два нардепа от Зе - Бужанский и Гео Лерос. А мне как-то приходилось слышать эту оригинальную фамилию. Когда переписывался от имени Тищенко с мэром Киева Кличко", - говорится в нем.

В переписке, которую опубликовал "Джокер", Кличко рассказал, что думает о депутатах от "Слуги народа" Гео Леросе и Александре Ткаченко.

"Ткаченко человек творческий! Податливый на мелкие шалости! Последнее время он с Гусовским и Антоненко много времени проводит... А у нас в городе все мне говорят, что они с "задним приводом". Так что брат осторожнее там в парламенте", - говорится в одном из сообщений.

"Я его хорошо не знаю! Человек искусства. Член вашей фракции. Новый друг Ткаченко. Бывший мой советник, вел проект муралов", - прокомментировал Кличко Лероса.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский никого из кандидатов кроме Ткаченко на должность главы КГГА не видел.

Тем временем Кличко, Ткаченко, Пальчевский и Попов - лидеры на кресло мэра Киева.

Больше новостей о: пранкер Джокер Александр Ткаченко Гео Лерос Виталий Кличко

Архив
Новости
Зеленский. Фото: time.com
Фото дня: Журнал Time разместил Зеленского на новой обложке 18:57
Суд арестовал экс-начальника следственного управления ГПУ Щербину и установил залог 18:53
Труба заявил, что к его прослушке причастен кто-то из ГБР 18:48
Нацсовет по телевидению хочет запустить госсеть цифрового телевидения 18:33
В Кривом Роге эвакуировали 800 детей из-за пожара в лицее 18:32
больше новостей
Стики для IQOS и Glo могут подняться в цене из-за новых налогов 20:01
Вижу, что у моего ребенка нет полголовы: Соболевы рассказали о моменте убийства сына и кого подозревают в заказе 16:10
Пробка в Киеве. Фото: dtp.kiev.ua
В Киеве на Богатырской произошло массовое ДТП: движение парализовано 12:28 Карта
Кабмин уволил Зеркаль и Чернегу 14:12
Это очень маленькая сумма, - Марина Порошенко о 700 млн гривен из госбюджета для своего фонда 21:15
больше новостей
В одесском пожаре пострадал Институт морской биологии и археологии: сгорели ценные коллекции 21:12
Кабмин уволил Зеркаль и Чернегу 14:12
Это очень маленькая сумма, - Марина Порошенко о 700 млн гривен из госбюджета для своего фонда 21:15
За некачественную коммуналку можно не платить: как сэкономить деньги 05:50
Дубилет инициирует отмену учетных книг для физлиц-предпринимателей 10:58
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok