Пранкер "Джокер" заявил, что пообщался от имени Тищенко с Кличко о Гео Леросе

Пранкер "Джокер", который ране извинился перед генпрокурором Русланом Рябошапкой, заявил, что переписывался с мэром Киева Виталием Кличко от имени депутата Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Николая Тищенко.

Об говорится в сообщении в Telegram-канале "Джокер".

"Сегодня подрались два нардепа от Зе - Бужанский и Гео Лерос. А мне как-то приходилось слышать эту оригинальную фамилию. Когда переписывался от имени Тищенко с мэром Киева Кличко", - говорится в нем.

В переписке, которую опубликовал "Джокер", Кличко рассказал, что думает о депутатах от "Слуги народа" Гео Леросе и Александре Ткаченко.

"Ткаченко человек творческий! Податливый на мелкие шалости! Последнее время он с Гусовским и Антоненко много времени проводит... А у нас в городе все мне говорят, что они с "задним приводом". Так что брат осторожнее там в парламенте", - говорится в одном из сообщений.

"Я его хорошо не знаю! Человек искусства. Член вашей фракции. Новый друг Ткаченко. Бывший мой советник, вел проект муралов", - прокомментировал Кличко Лероса.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский никого из кандидатов кроме Ткаченко на должность главы КГГА не видел.

Тем временем Кличко, Ткаченко, Пальчевский и Попов - лидеры на кресло мэра Киева.