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05 декабря 2019, четверг, 15:00 348
Происшествия 2019-12-05T15:02:24+02:00
Українські Новини
Жуткие кадры тлеющего здания в Одессе: большая половина крыши выгорела вместе с перекрытиями

Жуткие кадры тлеющего здания в Одессе: большая половина крыши выгорела вместе с перекрытиями

Одесса, Пожар в Одессе, Одесский колледж, Пожар

С помощью дрона удалось получить кадры того, как выглядит сейчас верхние этажи и крыша после того как в здания одесского колледжа случился пожар 4 декабря. Большая часть крыши выгорела, кое-где нет перекрытий между этажами, сообщает "Думская".

Через окна в одном из опустевших помещений виден электрообогреватель — вероятно, отопления было не достаточно, и приходилось греться таким способом.

"В настоящее время каркас сгоревшего здания находится в удовлетворительном состоянии, однако все внутренние стены могут обрушиться", - говорится в сообщении.

Напомним, по предварительным выводам ГСЧС, пожар начался на третьем этаже, где закоротило неисправный удлинитель.

На фотографиях видно рухнувшую крышу, обгоревшие статуи и обугленные стены. 

Тлеющее здание одесского колледжа экономики. Фото: Думская
Тлеющее здание одесского колледжа экономики. Фото: Думская
Тлеющее здание одесского колледжа экономики. Фото: Думская
Тлеющее здание одесского колледжа экономики. Фото: Думская
Тлеющее здание одесского колледжа экономики. Фото: Думская
Тлеющее здание одесского колледжа экономики. Фото: Думская
Тлеющее здание одесского колледжа экономики. Фото: Думская
Тлеющее здание одесского колледжа экономики. Фото: Думская
Тлеющее здание одесского колледжа экономики. Фото: Думская
Тлеющее здание одесского колледжа экономики. Фото: Думская
Тлеющее здание одесского колледжа экономики. Фото: Думская
Тлеющее здание одесского колледжа экономики. Фото: Думская
Тлеющее здание одесского колледжа экономики. Фото: Думская
Тлеющее здание одесского колледжа экономики. Фото: Думская
Тлеющее здание одесского колледжа экономики. Фото: Думская
Тлеющее здание одесского колледжа экономики. Фото: Думская
Тлеющее здание одесского колледжа экономики. Фото: Думская
Тлеющее здание одесского колледжа экономики. Фото: Думская
Тлеющее здание одесского колледжа экономики. Фото: Думская
Тлеющее здание одесского колледжа экономики. Фото: Думская
Тлеющее здание одесского колледжа экономики. Фото: Думская
Тлеющее здание одесского колледжа экономики. Фото: Думская

Как сообщали Українські Новини, на сегодняшний момент без вести пропавшими считаются 14 человек, в числе которых директор института НАН. 

Напомним, что по версии журналиста Юрия Ткачева, причинами пожара стали обогреватель и старое здание, проводка которого не выдержала напряжения.

 

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