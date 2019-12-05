Жуткие кадры тлеющего здания в Одессе: большая половина крыши выгорела вместе с перекрытиями

С помощью дрона удалось получить кадры того, как выглядит сейчас верхние этажи и крыша после того как в здания одесского колледжа случился пожар 4 декабря. Большая часть крыши выгорела, кое-где нет перекрытий между этажами, сообщает " Думская ".

Через окна в одном из опустевших помещений виден электрообогреватель — вероятно, отопления было не достаточно, и приходилось греться таким способом.

"В настоящее время каркас сгоревшего здания находится в удовлетворительном состоянии, однако все внутренние стены могут обрушиться", - говорится в сообщении.

Напомним, по предварительным выводам ГСЧС, пожар начался на третьем этаже, где закоротило неисправный удлинитель.

На фотографиях видно рухнувшую крышу, обгоревшие статуи и обугленные стены.