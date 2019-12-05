Жуткие кадры тлеющего здания в Одессе: большая половина крыши выгорела вместе с перекрытиями

С помощью дрона удалось получить кадры того, как выглядит сейчас верхние этажи и крыша после того как в здания одесского колледжа случился пожар 4 декабря. Большая часть крыши выгорела, кое-где нет перекрытий между этажами, сообщает "Думская". Через окна в одном из опустевших помещений виден электрообогреватель — вероятно, отопления было не достаточно, и приходилось греться таким способом. "В настоящее время каркас сгоревшего здания находится в удовлетворительном состоянии, однако все внутренние стены могут обрушиться", - говорится в сообщении. Напомним, по предварительным выводам ГСЧС, пожар начался на третьем этаже, где закоротило неисправный удлинитель. На фотографиях видно рухнувшую крышу, обгоревшие статуи и обугленные стены. [gallery-6080] Как сообщали Українські Новини, на сегодняшний момент без вести пропавшими считаются 14 человек, в числе которых директор института НАН. Напомним, что по версии журналиста Юрия Ткачева, причинами пожара стали обогреватель и старое здание, проводка которого не выдержала напряжения.