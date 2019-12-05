Кабмин хочет реформировать интернаты в учреждения семейных форм воспитания

Кабинет Министров намерен реформировать традиционные интернаты в учреждения семейных форм воспитания.

Об этом премьер-министр Алексей Гончарук сказал в ходе расширенного заседания Координационного совета по вопросам реформирования системы институционального ухода и воспитания, передают Українські Новини.

По словам Гончарука, та система интернатов, которая существует, не выполняет возложенную на нее задачу, так как социализация воспитанников интернатов составляет 10%.

"Это очень красноречивая цифра. Один из основных приоритетов правительства - превратить постсоветскую систему интернатов, где 85% средств используется не на ребенка, а на стены, зарплаты, коммуналку, - в систему детоцентричную…, в которой ребенок выходит во взрослую жизнь и имеет те же самые возможности, как и ребенок, воспитанный в традиционных, семейных условиях", - подчеркнул премьер.

При этом министр социальной политики Юлия Соколовская отметила, что уже разработаны мониторинговые инструменты, которые позволяют в каждом интернате страны отслеживать процессы реформирования в этой сфере, что позволит в будущем избавиться от стандартных интернатов и развивать семейные и приближенные к семейным формы воспитания.

Как сообщали Українські Новини, желающие усыновить ребенка теперь будут проходить обязательную подготовку.

Также Президент Владимир Зеленский подписал первый закон - об отпусках усыновителей детей-сирот, которым установлено, что в случае усыновления ребенка одному из супругов предоставляется 56-дневный оплачиваемый отпуск без учета праздничных и нерабочих дней.