Кабмін хоче реформувати інтернати в установи сімейних форм виховання

Кабінет Міністрів має намір реформувати традиційні інтернати в установи сімейних форм виховання.

Про це прем'єр-міністр Олексій Гончарук сказав під час розширеного засідання Координаційної ради з питань реформування системи інституційного догляду та виховання, передають Українські Новини.

За словами Гончарука, та система інтернатів, яка існує, не виконує покладену на неї завдання, оскільки соціалізація вихованців інтернатів становить 10%.

"Це дуже красномовна цифра. Один з основних пріоритетів уряду - перетворити пострадянську систему інтернатів, де 85% коштів використовується не на дитину, а на стіни, зарплати, комуналку, - в систему дітоцентричну..., в якій дитина виходить у доросле життя і має ті ж самі можливості, як і дитина, вихована в традиційних, сімейних умовах", - підкреслив прем'єр.

При цьому міністр соціальної політики Юлія Соколовська зазначила, що вже розроблені моніторингові інструменти, які дозволяють у кожному інтернаті країни відстежувати процеси реформування у цій сфері, що дозволить в майбутньому позбутися від стандартних інтернатів та розвивати сімейні та наближені до сімейних форм виховання.

Як повідомляли Українські Новини, бажаючі усиновити дитину тепер будуть проходити обов'язкову підготовку.

Також Президент Володимир Зеленський підписав перший закон - про відпустки усиновителів дітей-сиріт, яким встановлено, що у разі усиновлення дитини одним з подружжя надається 56-денна оплачувана відпустка без урахування святкових і неробочих днів.