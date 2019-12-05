В Украину идет неожиданное потепление с густыми туманами: прогноз погоды на конец недели

Не смотря на то, что в Украину движется антициклон с дождем и снегом, 6 декабря в Киеве будет переменная облачность, без осадков, на дорогах гололедица, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1…-3 градуса, днем +2…+4 градуса.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, без осадков, ночью и утром местами туман, на дорогах гололедица, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2…-7 градусов, днем +3…+8 градусов.

В Карпатах без осадков, температура ночью -8…-13 градусов, днем 0…+5 градусов.

В Моршине без осадков, температура ночью -2…-4 градуса, днем +6…+8 градусов.

В Трускавце без осадков, температура ночью -3…-5 градусов, днем +5…+7 градусов.

В Сваляве без осадков, температура ночью -9…-11 градусов, днем +2…+4 градуса.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, ночью и утром местами туман, на дорогах гололедица, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1…-6 градусов, днем +2…+7 градусов.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, ночью и утром местами туман, на дорогах гололедица, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1…-6 градусов, днем +2…+7 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ночью и утром местами туман, на дорогах гололедица, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1…-6 градусов, днем +1…+6 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ночью и утром местами туман, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0…-5 градусов, днем +4…+9 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ночью и утром местами туман, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2…-3 градуса, днем +5…+10 градусов.

В Ялте без осадков. Температура ночью -1…+1 градус, днем +6…+8 градусов.

Как сообщали Українські Новини, синоптик рассказала, какую погоду ожидать на Новый год и Рождество, и предупредила, что зима будет с рекордными морозами, снегопадами, но в целом довольно теплой.