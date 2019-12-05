Cosmopolitan уволил зама главного редактора за саркастический текст о похоронах Героя Украины

Бренд Cosmopolitan с 5 декабря прекратил сотрудничество с заместителем главного редактора журнала Евгенией Плихиной и выражает соболезнования семьям и близким Героев и просит прощения за текст, опубликованный Плихиной на ее личной странице.

Об этом говорится в официальном заявлении Cosmopolitan, опубликованном в Facebook.

Этим письмом хотим выразить официальную позицию бренда Cosmopolitan Украина в отношении недопустимого поступка Евгении Плихиной.

"Весь коллектив украинского издания журнала Cosmopolitan выражает глубокие соболезнования семье и всем близким трагически погибшего героя и искренне извиняется за текст, опубликованный Евгенией Плихиной на ее личной странице. Этот текст не касается позиции бренда, мы очень сожалеем, что наша коллега так поступила. Мы категорически не разделяем ее мысли. учитывая сложившуюся ситуацию, с 5 декабря 2019 наше издание прекращает сотрудничество с Евгенией Плихиной - она ​​оставляет должность заместителя главного редактора журнала Cosmopolitan", - говорится в ней.

Напомним, 4 декабря заместитель главного редактора журнала Cosmopolitan Украина Евгения Плихина опубликовала саркастическое сообщение на своей странице в Facebook и канале в Telegram о церемонии прощания с погибшим бойцом "Альфы" СБУ, которого Президент Украины посмертно наградил высоким званием Героя Украины.