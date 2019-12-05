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05 грудня 2019, четвер, 11:40 18
Верховна Рада і партії 2019-12-05T12:15:01+02:00
Українські Новини
Стефанчук повернув 40 тис. гривень, виплачені йому апаратом Ради на оренду житла

Стефанчук повернув 40 тис. гривень, виплачені йому апаратом Ради на оренду житла

Руслан Стефанчук, Верховна Рада, оренда житла
Руслан Стефанчук
Руслан Стефанчук

Перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук повернув апарату парламенту виплачені йому 39,6 тис. гривень компенсації за оренду житла у вересні-жовтні.

Про це свідчать дані на сайті Ради, передають Українські Новини.

"Стефанчук Р. О. повернув у листопаді місяці 2019 року кошти в сумі 39 650 грн 00 копійок отриманих як компенсація вартості оренди житла за вересень-жовтень 2019 року", - зазначено на сайті.

Разом з тим, перший заступник спікера в листопаді отримав компенсацію за оренду житла в розмірі 20 150 гривень.

Всього за листопад компенсацію отримали 122 депутата.

Як повідомляли Українські Новини, 21 листопада голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що Стефанчук має намір повернути всі виплачені йому компенсації.

Раніше стало відомо, що Стефанчук орендує квартиру у тещі і отримує компенсацію за житло іногороднім.

Тим часом зарплата Стефанчука другий місяць поспіль більше ніж у Разумкова.

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