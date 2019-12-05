НКРЭКУ хочет повысить тариф "Укрэнерго" на передачу электроэнергии на 16,6% с 2020

Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) намерена повысить тариф национальной энергетической компании "Укрэнерго" на передачу электрической энергии на 16,56%, или на 1,93 коп./кВт-ч до 13,58 коп./кВт-ч с 1 января 2020 года.

Об этом говорится в сообщении "Укрэнерго", передают Українські Новини.

Также комиссия намерена установить тариф на диспетчеризацию электроэнергии на уровне 1,023 коп/кВт-ч, что на 27,2%, или на 0,219 коп./кВт-ч выше, чем действующий тариф.

В то же время сообщается, что "Укрэнерго" предложила НКРЭКУ установить тариф на передачу электроэнергии в размере 21,52 коп./кВт-ч, а на диспетчеризацию 1,51 коп./кВт-ч.

"Проекты тарифов НКРЭКУ не учитывают ряд факторов. Прежде всего, расходы на приобретение вспомогательных услуг по регулированию частоты и мощности и поддержания параметров надежности энергосистемы учтены в тарифе на диспетчеризацию на уровне 1,3 млрд гривен. Это в 1,5 раза меньше необходимых, рассчитанных "Укрэнерго" (2,04 млрд гривен)", - отмечает компания.

Кроме того, "Укрэнерго" сообщила, что расходы на выполнение спецобязательств по компенсации "зеленого" тарифа на передачу учтены на уровне 10,2 млрд гривен, что значительно ниже предложения "Укрэнерго" (19,38 млрд гривен).

Также при расчете тарифов не учтены расходы "Укрэнерго" на оплату дивидендов и налога на прибыль в размере 2,8 млрд гривен за 2019 и 2020 годы.

"Принятые проекты тарифов не удовлетворяют потребности компании в полном объеме и несут риски для финансовой стабильности оператора системы передачи, возможности выполнения возложенных на "Укрэнерго" спецобязательств и развития рынка вообще. Поэтому в дальнейшем, после утверждения оговоренных проектов тарифов, мы будем обращаться к НКРЭКУ по корректировке размеров тарифов компании для обеспечения надежной и безопасной работы энергосистемы, а также эффективного функционирования рынка электроэнергии", - подытожено в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, Рада разрешила НКРЭКУ устанавливать ценовые ограничения во всех сегментах рынка электроэнергии.

Ранее НКРЭКУ хотела повысить повысить тариф "Укрэнерго" на передачу электроэнергии на 36% с 2020.