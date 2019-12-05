НКРЕКП хоче підвищити тариф "Укренерго" на передачу електроенергії на 16,6% з 2020

Національна комісія держрегулювання енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) має намір підвищити тариф національної енергетичної компанії "Укренерго" на передачу електричної енергії на 16,56%, або на 1,93 коп./кВт-год до 13,58 коп./кВт-год із 1 січня 2020 року.

Про це йдеться в повідомленні "Укренерго", передають Українські Новини.

Також комісія має намір установити тариф на диспетчеризацію електроенергії на рівні 1,023 коп/кВт-год, що на 27,2%, або на 0,219 коп./кВт-год вище, ніж діючий тариф.

Водночас повідомляється, що "Укренерго" запропонувала НКРЕКП встановити тариф на передачу електроенергії в розмірі 21,52 коп./кВт-год, а на диспетчеризацію 1,51 коп./кВт-год.

"Проєкти тарифів НКРЕКП не враховують низку факторів. Перш за все, витрати на придбання допоміжних послуг із регулювання частоти та потужності й підтримки параметрів надійності енергосистеми враховано в тарифі на диспетчеризацію на рівні 1,3 млрд гривень. Це в 1,5 рази менше за необхідні, розраховані "Укренерго" (2,04 млрд гривень)", - зазначає компанія.

Крім того, "Укренерго" повідомила, що витрати на виконання спецзобов'язань по компенсації "зеленого" тарифу на передачу враховані на рівні 10,2 млрд гривень, що значно нижче пропозиції "Укренерго" (19,38 млрд гривень).

Також при розрахунку тарифів не враховано витрати "Укренерго" на оплату дивідендів і податку на прибуток у розмірі 2,8 млрд гривень за 2019 і 2020 роки.

"Прийняті проєкти тарифів не задовольняють потреби компанії в повному обсязі і несуть ризики для фінансової стабільності оператора системи передачі, можливості виконання покладених на "Укренерго" спецзобов'язань і розвитку ринку взагалі. Тому в подальшому, після затвердження обумовлених проєктів тарифів, ми будемо звертатися до НКРЕКП щодо коригування розмірів тарифів компанії для забезпечення надійної та безпечної роботи енергосистеми, а також ефективного функціонування ринку електроенергії", - підсумовано в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, Рада дозволила НКРЕКП встановлювати цінові обмеження у всіх сегментах ринку електроенергії.

Раніше НКРЕКП хотіла підвищити підвищити тариф "Укренерго" на передачу електроенергії на 36% з 2020.