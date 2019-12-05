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05 грудня 2019, четвер, 10:46 17
Зовнішня політика 2019-12-05T12:15:02+02:00
Українські Новини
Посольство США не коментує інформацію про перебування адвоката Трампа Джуліані в Україні

Посольство США не коментує інформацію про перебування адвоката Трампа Джуліані в Україні

українсько-американські відносини, Дональд Трамп, Рудольф Джуліані
Джуліані. Скриншот відео Facebook/CNN
Джуліані. Скриншот відео Facebook/CNN

Тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор відмовився коментувати інформацію про перебування в четвер в Україні адвоката президента США Дональда Трампа, колишнього мера Нью-Йорка (1994-2001) Рудольфа Джуліані.

Про це він сказав журналістам, передають Українські Новини.

"Я не можу", - відповів він на прохання підтвердити відповідну інформацію.

Відповідаючи на уточнююче запитання про те, чи означає це, що інформація неправдива, або що Телор не володіє нею, або ж, що він не хоче її підтверджувати, посол відповів "без коментарів".

Раніше американські ЗМІ повідомили, що в середу, 4 грудня, Джуліані зустрівся в Будапешті (Угорщина) з колишнім генеральним прокурором Юрієм Луценком, а в четвер прилетів до Києва для зустрічі з ексгенпрокурором Віктором Шокіним і прокурором Костянтином Куликом.

За даними ЗМІ, візит пов'язаний із підготовкою документальної програми про слухання про імпічмент Трампа.

Як повідомляли Українські Новини, адвокат Трампа Джуліані прилетів до Києва знімать фільм і говорити з Шокіним і Куликом.

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